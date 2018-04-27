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Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Size ne?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

HaberTürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Serel Yereli'yi eleştiren şarkıcı Demet Akalın'a tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Size ne?

Genç oyuncu Serel Yereli gittiği İtalya tatilinden bir video paylaşmıştı. Üzerini çıkaran Serel Yereli'nin "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine Demet Akalın tepki göstermişti. Demet Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı..." yorumunda bulunmuştu.

Demet Akalın'ın bu sözlerine Fatih Altaylı "Size ne?" diyerek tepki gösterdi.

İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:

''SİZE NE?

Genç bir dizi oyuncusu, İtalya’da üstsüz güneşlenmiş.

Türkiye’deki bazı meşhur ablaları bu oyuncuya anında saldırıya geçmişler.

O ablalara sormak isterim, 'Size ne?' diye.

Kılık kıyafet bekçisi misiniz? Edep muhafızı mısınız? Siz kimsiniz

Hangi hakla bu konuda ahkâm kesme cüretini elde edersiniz

Bu hadsizliğinizin gerekçesi nedir!''

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