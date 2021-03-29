Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

Gazeteci Fatih Altaylı, izleyicilerden gelen neden maske takmadığına ilişkin sorulara yanıt verdi.

AK Parti'nin kongrelerindeki koronavirüs yasaklarını hiçe sayan görüntülere gönderme yapan Fatih Altaylı, maske takmamasının nedenini şöyle açıkladı:

"AŞI OLMADIM, AK PARTİ'YE KAYDOLDUM"

"Maskeyi sormuşsunuz, 'Niye maske takmıyorsun?' diye. Aşı maşı olmadım AK Parti'ye kaydoldum. Çünkü, baktım ki AK Parti kongrelerine katılanlara bir şey olmuyor demek ki... AK Partililer şerbetli diye! Ben de AK Parti'ye kayıt oldum. Aşıdan iyiymiş diye düşünüyorum. Şaka bir yana maskem burada."

