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Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök için şok sözler: Bu karanlık grubun ekmeğine yağ sürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün 'Kediciklerim bikinilerini Havva Anamızdan aldılar' başlıklı yazısını yorumladı. Altaylı, Özkök'ün farkında olmadan Adnan Oktar ve grubunun ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti.

Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök için şok sözler: Bu karanlık grubun ekmeğine yağ sürmüş

Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök'ün meseleyi magazinleştirerek, sanki ortada basit bir 'Kedicik meselesi' varmış gibi yazdığına dikkati çekerek tepki gösterdi.

Altaylı'nın "Adnan Oktar’ın ekmeğine yağ sürenler" başlığıyla (25 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Adnan Oktar denilen şahıs ve etrafındaki müritler. Son derece ağır suçlamalarla dolu davayı, Türk basının zaaflarını kullanarak son derece başarılı bir biçimde sulandırıyorlar.

Bazı köşe yazarlarına yollanan mektupların yayınlanmasını sağlayarak, bazı gazetecilerin meseleleri ciddiye almadan görsel meseleler üzerinden zirzopluk yapmasından medet umarak son derece karanlık ve uluslararası bağlantılı örgütlerini zararsız gibi gösterme, meseleyi sulandırarak gündemden düşürme ve davayı hafifletme amacındalar.

Köşe yazarı dostlarımız, bu gruptan gelen mektupları, savunmaları yayınlayarak bu örgüte bilerek veya bilmeyerek destek verdiklerini bilsinler.

Sevgili Ertuğrul Özkök de farkından olmadan bu karanlık grubun ekmeğine başka bir yönden yağ sürmüş.

Meseleyi magazinleştirerek, sanki ortada basit bir “Kedicik meselesi” varmış gibi yazarak bu örgütün karanlıkta kalmış yüzünü değil de, bol makyajlı estetikli yüzünü öne çıkarmış.

Dış bağlantıları, istihbarat örgütleri ve kimi odaklarla yakın bağlantıları nedeniyle bu tür “Psikolojik operasyon” işlerini iyi bilen Oktar’ın bundan çok memnun olduğunu söyleyebilirim."

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Fatih Altaylı Ertuğrul Özkök Habertürk hurriyet adnan oktar kedicik

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