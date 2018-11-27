Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a tepki!

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için İlhan Kesici ismi gündeme geldi. Kulislerde Kesici'nin sağ kesimden de oy alabileceği ve bu yüzden Genel Merkez'in adaylığına sıcak baktığı konuşulurken, Kesici ismine Fatih Portakal tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal "Bu kulis haberi umarım gerçek değildir. Doğru olduğunu bir an için düşünelim, yine sağdan oy almak için CHP yönetiminin yine kendini inkar etmesi olur. Ankara’dan sonra İstanbul ağır gelir" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI 'KESİCİ' İSMİNE DESTEK VERDİ

Kesici ismi siyaset kulislerinde tartışma yaratırken, Portakal'ın bu paylaşımına gazeteci, Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Habertürk'te yayınlanan bugünkü köşe yazısında "CHP’nin politikalarla değil, ithal adaylarla başarılı olma çabasını saçma sapan bir iş olarak gören biri olarak Portakal’ın bu görüşüne katılmadığımı söylemem lazım." ifadelerini kullanan Altaylı, eleştirilerin asıl Mansur Yavaş üzerinde olması gerektiğini belirtti.