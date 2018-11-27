Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a tepki!

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için İlhan Kesici ismi gündeme geldi. Kulislerde Kesici'nin sağ kesimden de oy alabileceği ve bu yüzden Genel Merkez'in adaylığına sıcak baktığı konuşulurken, Kesici ismine Fatih Portakal tepki gösterdi.
FATİH PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal "Bu kulis haberi umarım gerçek değildir. Doğru olduğunu bir an için düşünelim, yine sağdan oy almak için CHP yönetiminin yine kendini inkar etmesi olur. Ankara’dan sonra İstanbul ağır gelir" ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI 'KESİCİ' İSMİNE DESTEK VERDİ
Kesici ismi siyaset kulislerinde tartışma yaratırken, Portakal'ın bu paylaşımına gazeteci, Fatih Altaylı tepki gösterdi.
Habertürk'te yayınlanan bugünkü köşe yazısında "CHP’nin politikalarla değil, ithal adaylarla başarılı olma çabasını saçma sapan bir iş olarak gören biri olarak Portakal’ın bu görüşüne katılmadığımı söylemem lazım." ifadelerini kullanan Altaylı, eleştirilerin asıl Mansur Yavaş üzerinde olması gerektiğini belirtti.
Mansur Yavaş için "CHP’den seçim biter bitmez uzaklaşan bir isim." diye bahseden Altaylı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;
"İlhan Kesici ise öyle değil.
Kesici yıllardır CHP çatısı altında siyaset yapan, Türkiye’nin CHP fikriyatı ile ilerleyebileceğine inanmış birisi.
Mansur Yavaş ithal buğdaysa, Kesici ithal tohumdan üretilmiş ürün. Ama artık CHP’nin yerli malı olmuş birisi.
Bu yüzden de Kesici’ye ithal aday demek bana haksızlık gibi geliyor.
Hele hele Yavaş için gık çıkarmazken."
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