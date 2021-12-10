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Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Megafonla ananıza sövmüyor!

10.12.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümleri YouTube'da yayınlanan ancak daha sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'e geçiş yapan Konuşanlar programına, Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Ünlü isimler, RTÜK'ün inceleme kararına tepki gösterirken, gazeteci Fatih Altaylı'dan da şaşırtan bir çıkış geldi.

Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Megafonla ananıza sövmüyor!

Konuşanlar programında komedyen Hasan Can Kaya'nın, izleyicinin babasına küfür ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Tepki yağan video sonrası harekete geçen RTÜK, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' diyerek program hakkındaki kararını duyurdu. RTÜK'ün inceleme duyurusuna, ünlü isimlerden tepki yağdı.

FATİH ALTAYLI KÜPLERE BİNDİ

Yazar Nihat Genç'in, Konuşanlar programı hakkında söylediği ''Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" sözleri, Fatih Altaylı'yı kızdırdı.

Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya tepkisi: Megafonla ananıza sövmüyor!

Nihat Genç'in sözleri ve RTÜK'ün inceleme kararı karşısında öfkelenen Fatih Altaylı, 'Herkes kendine özgürlükçü' başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi:

Yahu size ne! Adam açık kanalda ya da TRT’de yapmıyor bu işi. İsteyenin para verip izlediği bir yerde yapıyor. Küfürlü konuşmadan hoşlanmıyorsan para vermezsin, izlemezsin. Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk. ''Böyle mizah mı olur''muş. Size ne lan! Mizah kriterlerini siz mi belirleyeceksiniz. Olur ya da olmaz. Mizah komiseri misin, Mizah Standartları Enstitüsü mü!

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DA TEPKİ GÖSTERDİ

Şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ''Oh be! Yine Türk aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı. Bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK'' sözleriyle, Konuşanlar programı hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi.

RTÜK'ün Konuşanlar kararına ünlü isimlerden tepki yağdı! ''Oh be! Ahlakımızı RTÜK kurtardı!''

''BEĞENMEYEN GÜLMEZ''

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da, konu hakkındaki görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Taylan, ''Mizah, izahın sınırlarına uymak durumunda değildir. Üretenle muhatabı arasındadır. Beğenmeyen gülmez, dinlemez, izlemez. Gerisi kuru gürültüdür.'' ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün Konuşanlar kararına ünlü isimlerden tepki yağdı! ''Oh be! Ahlakımızı RTÜK kurtardı!''

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Farah Zeynep Abdullah Exxen
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