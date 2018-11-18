Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı 'Siyasette olur, hukukta olmaz' başlıklı yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım öncesinde ziyarette bulunduğu Atatürk'e hakaretleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu'na yönelik çok konuşulacak sözler sarfetti.

İşte Altaylı'nın dikkat çeken yazısı;

"Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu için bazı dostlarımız “Yunan kazansaydı şu olurdu, bu olurdu” diye olumsuz örnekler vererek bu adamı ikna etmeye, Türklerin kazanmasının iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar.

Uğraşmayın, anlamaz.

Onun anlayacağı şu olabilir ancak:

“Fesli Bey, Yunan kazansa idi İstanbul da elden gitmiş olurdu. İngilizler İstanbul’u muhtemelen Rumlara verirdi. Bu durumda siz de Boğaz kıyısında bir restoran sahibi falan olamazdınız. Yunan belediye size böyle bir yeri vermezdi. Hele hele buraya kaçak eklentiler yapmanız hayal bile edilemezdi.”

Yunanların değil Türklerin kazanmış olmasının kendisi için de daha hayırlı olduğunu ancak böyle anlar bu tipler."

