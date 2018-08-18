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Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Umut veren bir “Gandi” olarak başladığınız yolda berbat bir politikacıya dönüştünüz. Ama paçanız sıkıyorsa gelin bari bu 10’ncu kez “tutacağınız” bir söz verin. Hadi gelin, eğer bir damla cesaretiniz, biraz yüreğiniz var ise bu topluma, bu CHP seçmenine bir söz verin." dedi.

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

CHP'deki kurultay krizini ilişkin olarak değerlendirmede bulunana Altaylı, Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul ya da Ankara'da belediye seçimlerini kazanmaması durumunda istifa etmesini istedi.

Altaylı'nın "Bu kez tutacağınız bir söz verir misiniz Kemal Bey!" başlığıyla (18 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu partideki Kurultay arayışının geride kaldığını ve şimdi yerel seçimlere odaklanacaklarını açıklamış.

Partiye büyük zararlar verdikten, seçmeni zaten kerhen oy verdiği bu CHP anlayışından iyiden iyiye soğuttuktan sonra yerel seçime odaklanmaları şahane olmuş. Kurultay tartışmalarından ve imza sayma rezaletlerinden önce CHP “Şahtı” şimdi “Şahbaz” oldu.

Ve şimdi 9 sandık yenilgisinden sonra sıra gelmiş 10. sandığa.

Kemal Bey buna hazırlanıyormuş.

Tamam Kemal Bey, hazırlanın.

Ha 9, ha 10.

Ama paçanız sıkıyorsa gelin bari bu 10’ncu kez “tutacağınız” bir söz verin. Hadi gelin, eğer bir damla cesaretiniz, biraz yüreğiniz var ise bu topluma, bu CHP seçmenine bir söz verin.

Deyin ki, “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul ve Ankara’da Büyükşehir Belediye başkanlıklarını CHP alamazsa genel başkanlıktan ayrılacağım” deyin.

İkisi birden zor mu geldi?

Peki biraz daha avans vereyim.

İstanbul veya Ankara’dan birinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP alamazsa istifa edeceğim deyin.

Diyebilir misiniz?

Hiç zannetmiyorum.

Diyemeyeceksiniz çünkü umut veren bir “Gandi” olarak başladığınız yolda berbat bir politikacıya dönüştünüz.

Adını ağzınızdan düşürmediğiniz Atatürk’ün kurduğu partiyi de kendinize benzeterek.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu Kez İZMİR i de alamayac. Bir CHP li olarak söylüyorum Seçmen DERS VERECEK
hassittirin berbatmış berbat olan sizin gibi nemalanan yalakalardır ülke batmış halen kılıçdaroğluna arıyorlar sağcı faşist değilmisniz aç kalacağınız günler yakındır sonuna kadar kılıçdaroğlunun yanındayız aleviler olarak
Kılıçdaroğlu giderse AKP lilerin etekleri tutuşur..en çok onlar üzülürler!
SANA NE? SEN KİMSİN?DÜZENİN KEPÇECİSİ
%22 akıllı olmadıkca kılıcdarın biri gider yenisi gelir.
kim gelirse gelsin..Kralı gelse Ak Partinin karşısında mum gibi erir..bu kadar net..
YAĞCI VE YALAKACI GAZETECİSİN. NEDEN Mİ DERSEN TEK PARTİ CHP DEĞİL. TÜM PARTİLERİN YAPTIĞI HATALARI KALEME ALIRSAN O ZAMAN GAZETECİ OLURSUN AKSİ TAKDİRDE SEN SATILMIŞ VE ÇIKARCI BİR GAZETECİSİN.
Sn.Kılıçtatoğlu..keşke 10.seçim kayıbını yaşamadan bizede yaşatmadan çekip gitseydin.inanın insanların gözünde büyürdün.şimdi millet resmen dalga geçiyor..bu seçimdede sonuç hüsran olacak.çünkü seçmen çok kızgın size..
chp alevi kızılbaşların arka bah esi..bu kadar net.
chp yi yoneten veya yonetecek olanlarin tek derdi rant bir kac belediye ve isbankasini yeme derdi onun icin kim gelmis gitmis onemli degil
erdoğanın karşısında sağlam muhalefet olmadığı için yıllardır başımızda
KILIÇLAROĞLU VE BAHÇELİ PARTİLERİ CHP VE MHP İLE AKP VE ERDOĞAN İKTİDARDA TUTMAK İÇİN ABD TARAFINDAN SEÇİLMİŞ MİSYONERLERDIR SAHİPLERİ ÇEKİL DEMEDEN KOLTUĞU BIRAKMAZLAR.
BU ÜLKE SİYASETİ MAALESEFKİ DÜRÜST SİYASETÇİYİ KALDIRAMIYOR,HAZMEDEMİYOR.İLLA ÜST PERDEDEN KONUŞANI VE İÇİ BOŞ VAATLERİ SUNANI ARIYOR.KK KESİNLİKLE ÇOK DÜRÜST BİR ADAMDIR EVET YANLIŞLARI EKSİKLİKLERİ VAR AMA CHP NİN OY ORANI DA BELLİDİR.KİM GELİRSE GELSİN BU ORAN MAALESEF Kİ ÇOK OYNAMAYACAKTIR.ÇÜNKÜ ÜLKEMİZ MAALESEFKİ ŞU ANDA SAĞ DİNDAR SEÇMENDEN OLUŞMAKTADIR.
%13 bilemedin %15 alır..Kime sorsam oy atmayacağım diyor.Ama kemal barajı geçtim der yine orada oturur...Bir arkadaş yazmış İzmir gidebilir diye, bence de gidebilir...
yalaka insan müşv ettesi seninde son kullanma tarihin gecti
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