Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

CHP'deki kurultay krizini ilişkin olarak değerlendirmede bulunana Altaylı, Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul ya da Ankara'da belediye seçimlerini kazanmaması durumunda istifa etmesini istedi.

Altaylı'nın "Bu kez tutacağınız bir söz verir misiniz Kemal Bey!" başlığıyla (18 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu partideki Kurultay arayışının geride kaldığını ve şimdi yerel seçimlere odaklanacaklarını açıklamış.

Partiye büyük zararlar verdikten, seçmeni zaten kerhen oy verdiği bu CHP anlayışından iyiden iyiye soğuttuktan sonra yerel seçime odaklanmaları şahane olmuş. Kurultay tartışmalarından ve imza sayma rezaletlerinden önce CHP “Şahtı” şimdi “Şahbaz” oldu.

Ve şimdi 9 sandık yenilgisinden sonra sıra gelmiş 10. sandığa.

Kemal Bey buna hazırlanıyormuş.

Tamam Kemal Bey, hazırlanın.

Ha 9, ha 10.

Ama paçanız sıkıyorsa gelin bari bu 10’ncu kez “tutacağınız” bir söz verin. Hadi gelin, eğer bir damla cesaretiniz, biraz yüreğiniz var ise bu topluma, bu CHP seçmenine bir söz verin.