Fatih Altaylı'dan Mustafa Sarıgül çıkışı: Hırsızlık mı yapmış yolsuzluk mu yapmış?

Söz konusu görüntülerdeki kişinin çok daha genç olduğunu dolayısıyla bu kişinin Mustafa Sarıgül olmadığını dile getiren Fatih Altaylı, bir siyasetçinin özel yaşamının kimseyi ilgilendirmeyeceğini savundu.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN YORUMU: 'HIRSIZLIK MI YAPMIŞ YOLSUZLUK MU YAPMIŞ?'

"Daha önce İhlas grubundan birisine olmuştu, sürekli LGBT yayını yapıp bu işlere girersen o zaman linç edilirsin. Ama Mustafa Sarıgül için böyle bir şey söz konusu değil. Mustafa Sarıgül, hırsızlık mı yapmış yolsuzluk mu yapmış? Kriminal inceleme raporunda videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığı açıklanmış, olsa da bizi ilgilendirmez.

Mustafa Sarıgül daha önce kimsenin uçkuruyla cinsel kimliğiyle ilgilenmedi. Ben görüntüleri seyretmedim. Görüntülerdeki iki çıplak şahsın birinin Mustafa Sarıgül olduğu ifade ediliyor. Uluslararası Kriminal İnceleme ekibi bakmış ve videodaki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığına karar vermiş.

"SARIGÜL BU KADAR GENÇ DEĞİL..."

Önüme bir fotoğraf düştü, o fotoğraftaki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığını düşünüyorum. Çünkü o görüntüdeki kişinin çok daha genç olması gerekiyor."