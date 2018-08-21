Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Nagehan Alçı dünkü yazısında, Talat Bulut davasına kadın savcının bakması gerektiğini savunmuş ve medya sektöründeki tacizlere değinmişti.
Nagehan Alçı, "Bunun gibi hikaye çok, bunu yolu medya koridorlarından geçmiş herkes biliyor. O hikayelerin kahramanlarının gün yüzüne çıkması için birilerinin dürüstçe konuşmaya başlaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
'NAGEHAN ALÇI ÇOK DERTLENMESİN'
Fatih Altaylı bugünkü yazısında Alçı'ya göndermede bulunarak, 'çocuk istismarına' karşı da aynı duyarlılığı beklediğini yazdı.
İşte Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;
Sektör takipsizlik vermedi
Ayrıca Nagehan Alçı çok da dertlenmesin.
Talat Bulut hakkında savcılık takipsizlik vermiş olsa da, daha önce de söylediğim gibi toplumun önemli bir bölümü ve sektör takipsizlik vermedi.
Hatta sektörün “Oh be sonunda biri çıkıp konuştu” dediğini zannediyorum.
Talat Bulut konusunda gösterdiğiniz haklı hassasiyeti tarikat yurtlarındaki tacizler, çocuk istismarları konusunda da aynı sertlikte göstermesini bekliyorum.
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