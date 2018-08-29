HABER

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Habertük yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde, Nagehan Alçı'nın, Talat Bulut'un taciz iddialarına ilişkin eleştirilerini yorumladı. Altaylı "Bak Nagehancığım, yasalar kanun uygulayıcılarının cinsiyetlerine göre yapılmaz. Yasanın da, uygulayıcının da cinsiyeti olmaz. Sen “Kadın savcı halden anlardı” demeye çalışıyorsun. Böyle aptalca bir hukuk anlayışı geliştirilebilir mi!" diye yazdı

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

İşte HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın, Nagehan Alçı'nın, Talat Bulut'un taciz iddialarına ilişkin eleştirilerine yanıt verdiği o yazısından ilgili bölüm;

"Murat Bardakçı Sevr meselesini anlamamakta ısrar edenler için demiş ya, “Anlatabilirsen anlat” diye.

Bazıları gerçekten anlamamakta inatçı olabiliyor.

Ya da gerçekten anlayamıyorlar.

Bizim site arkadaşımız Nagehan Alçı da böyle biri imiş yeni anladım.

'ELİNDE SÖZLEŞME VAR DEMEK Kİ'

Talat Bulut’un genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili olarak ezberlediği bir türkü var söyleyip de duruyor.

Ben diyorum ki, “Sektör Talat Bulut’u mahkum etti bile”

Nagehan Alçı, “Ama diziden kovulmadı işte bana ne bana ne” diyor.

Yahu adamın elinde sözleşme var belli ki!

Yargıdan da aleyhine bir karar çıkmadığı için kovulmak canına minnet.

Parasını çatır çatır alır oynamadığı diziden.

Sektör elbette mahkum etti Nagehancığım.

'YANLIŞ YERE KIZIYORSUN'

Bak rol arkadaşı bile “Maalesef” diyor, devam ediyor olmasına.

Bulut, yapımcı şirketin kapısından içeri giremiyor.

Mahsun Kırmızıgül, kendisine yaptığı teklifi geri çekti.

Bunlar mahkumiyet değil mi!

Yanlış yere kızıyorsun Nagehancığım, yanlış yere.

Sana kızman gereken adresi göstereyim.

Savcı var ya o savcı. Hani bu iddialarla ilgili takipsizlik veren o savcı, ona kızacaksın.

Hatta belki ona da değil, bu tür suçları doğru düzgün tanımlamayan, bu gibi suçları sıradan suçlarla aynı kefeye koyan yasal düzenlemelere kızacaksın.

Çünkü bir üst mahkeme de aynı yasalara dayanarak “Takipsizlik” dedi.

“Savcı kadın olsaydı” deyip duruyorsun.

Bak Nagehancığım, yasalar kanun uygulayıcılarının cinsiyetlerine göre yapılmaz.

Yasanın da, uygulayıcının da cinsiyeti olmaz.

Sen “Kadın savcı halden anlardı” demeye çalışıyorsun.

Peki o zaman cinayet davalarında ailesinden biri cinayete kurban gitmiş bir hakim veya savcı mı arayacağız.

Böyle aptalca bir hukuk anlayışı geliştirilebilir mi!

Hukuku empatiden ibaret zannetme.

Niye bu konuda doğru düzgün yasal düzenleme yapmayanlardan şikayetçi değilsin de, “kadın savcı da kadın savcı” arayışı içindesin?

Kadın savcı elinde başka bir TCK ile mi gelecek mahkeme salonuna zannediyorsun?

Yine anlamayacaksın ama ben yine de denedim.

Bir umut işte..."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladıYazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı
Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin Dolar bozdurduSuriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin Dolar bozdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Nagehan Alçı Talat Bulut

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İlginizi Çekebilir

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadın zaten salağın en önde gideni bunu ciddiye ne diye alıyorsunuz
bu aptal ötesi kadın neden hala tv ekranlarında? cahilliği göz yaşartıcı kıvamda... ya sevgilisi-kocası çok nufuz sahibi birisidir. ya da rating almak için ekranlarda oynatıyorlar...
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Sendikalardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sendikalardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.