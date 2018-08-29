Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

İşte HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın, Nagehan Alçı'nın, Talat Bulut'un taciz iddialarına ilişkin eleştirilerine yanıt verdiği o yazısından ilgili bölüm;

"Murat Bardakçı Sevr meselesini anlamamakta ısrar edenler için demiş ya, “Anlatabilirsen anlat” diye.

Bazıları gerçekten anlamamakta inatçı olabiliyor.

Ya da gerçekten anlayamıyorlar.

Bizim site arkadaşımız Nagehan Alçı da böyle biri imiş yeni anladım.

'ELİNDE SÖZLEŞME VAR DEMEK Kİ'

Talat Bulut’un genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili olarak ezberlediği bir türkü var söyleyip de duruyor.

Ben diyorum ki, “Sektör Talat Bulut’u mahkum etti bile”

Nagehan Alçı, “Ama diziden kovulmadı işte bana ne bana ne” diyor.

Yahu adamın elinde sözleşme var belli ki!

Yargıdan da aleyhine bir karar çıkmadığı için kovulmak canına minnet.

Parasını çatır çatır alır oynamadığı diziden.

Sektör elbette mahkum etti Nagehancığım.

'YANLIŞ YERE KIZIYORSUN'

Bak rol arkadaşı bile “Maalesef” diyor, devam ediyor olmasına.

Bulut, yapımcı şirketin kapısından içeri giremiyor.

Mahsun Kırmızıgül, kendisine yaptığı teklifi geri çekti.