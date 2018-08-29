Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

İşte HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın, Nagehan Alçı'nın, Talat Bulut'un taciz iddialarına ilişkin eleştirilerine yanıt verdiği o yazısından ilgili bölüm;
"Murat Bardakçı Sevr meselesini anlamamakta ısrar edenler için demiş ya, “Anlatabilirsen anlat” diye.
Bazıları gerçekten anlamamakta inatçı olabiliyor.
Ya da gerçekten anlayamıyorlar.
Bizim site arkadaşımız Nagehan Alçı da böyle biri imiş yeni anladım.
'ELİNDE SÖZLEŞME VAR DEMEK Kİ'
Talat Bulut’un genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili olarak ezberlediği bir türkü var söyleyip de duruyor.
Ben diyorum ki, “Sektör Talat Bulut’u mahkum etti bile”
Nagehan Alçı, “Ama diziden kovulmadı işte bana ne bana ne” diyor.
Yahu adamın elinde sözleşme var belli ki!
Yargıdan da aleyhine bir karar çıkmadığı için kovulmak canına minnet.
Parasını çatır çatır alır oynamadığı diziden.
Sektör elbette mahkum etti Nagehancığım.
'YANLIŞ YERE KIZIYORSUN'
Bak rol arkadaşı bile “Maalesef” diyor, devam ediyor olmasına.
Bulut, yapımcı şirketin kapısından içeri giremiyor.
Mahsun Kırmızıgül, kendisine yaptığı teklifi geri çekti.
Bunlar mahkumiyet değil mi!
Yanlış yere kızıyorsun Nagehancığım, yanlış yere.
Sana kızman gereken adresi göstereyim.
Savcı var ya o savcı. Hani bu iddialarla ilgili takipsizlik veren o savcı, ona kızacaksın.
Hatta belki ona da değil, bu tür suçları doğru düzgün tanımlamayan, bu gibi suçları sıradan suçlarla aynı kefeye koyan yasal düzenlemelere kızacaksın.
Çünkü bir üst mahkeme de aynı yasalara dayanarak “Takipsizlik” dedi.
“Savcı kadın olsaydı” deyip duruyorsun.
Bak Nagehancığım, yasalar kanun uygulayıcılarının cinsiyetlerine göre yapılmaz.
Yasanın da, uygulayıcının da cinsiyeti olmaz.
Sen “Kadın savcı halden anlardı” demeye çalışıyorsun.
Peki o zaman cinayet davalarında ailesinden biri cinayete kurban gitmiş bir hakim veya savcı mı arayacağız.
Böyle aptalca bir hukuk anlayışı geliştirilebilir mi!
Hukuku empatiden ibaret zannetme.
Niye bu konuda doğru düzgün yasal düzenleme yapmayanlardan şikayetçi değilsin de, “kadın savcı da kadın savcı” arayışı içindesin?
Kadın savcı elinde başka bir TCK ile mi gelecek mahkeme salonuna zannediyorsun?
Yine anlamayacaksın ama ben yine de denedim.
Bir umut işte..."
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