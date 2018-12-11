Fatih Altaylı'dan Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya açılan FETÖ davasına tepki

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sözcü yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve 3 çalışan hakkında açılan FETÖ davasına tepki gösterdi. Altaylı, "FETÖ ile mücadele edilmiyor, FETÖ ile mücadele sulandırılıyor diyenler haklı çıkaracak bundan daha iyi bir örnek olamaz. Bu sulandırma değil, sulandırma ötesi bir durum olabilir" dedi.

Bugünkü yazısının "Ne dersin Nedim?" başıklı bölümünde yaşananlara tepki gösteren Altaylı, "FETÖ uzmanı" dediği Nedim Şener ve Ahmet Zeki Üçok’un da yorumlarını merak ettiğini söyledi. Altaylı şunları kaydetti:

Emin Çölaşan ile Necati Doğru’ya FETÖ’cülükten dava açılmış.

Ciddi bir hapis istemiyle.

Olayı önce sosyal medyada gördüm.

“Herhalde Zaytung haberidir” dedim.

Sonra baktım ki, ciddiymiş.

FETÖ ile mücadele edilmiyor, FETÖ ile mücadele sulandırılıyor diyenler haklı çıkaracak bundan daha iyi bir örnek olamaz.

Bu sulandırma değil, sulandırma ötesi bir durum olabilir .

Meşhur FETÖMETRE’ye bir sorsunlar bakalım.

Böyle bir saçmalık hiç görülmüş mü!

Bu konuda FETÖ uzmanı Nedim Şener ve Ahmet Zeki Üçok’un bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum doğrusu.

