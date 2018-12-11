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Fatih Altaylı'dan Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya açılan FETÖ davasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

Sözcü yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve 3 çalışan hakkında açılan FETÖ davası ve istenen cezalar tartışma yarattı. Yaşananlara tepki gösteren HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Böyle bir saçmalık hiç görülmüş mü! Bu konuda FETÖ uzmanı Nedim Şener ve Ahmet Zeki Üçok’un bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum doğrusu." diye yazdı.

Fatih Altaylı'dan Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya açılan FETÖ davasına tepki

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sözcü yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve 3 çalışan hakkında açılan FETÖ davasına tepki gösterdi. Altaylı, "FETÖ ile mücadele edilmiyor, FETÖ ile mücadele sulandırılıyor diyenler haklı çıkaracak bundan daha iyi bir örnek olamaz. Bu sulandırma değil, sulandırma ötesi bir durum olabilir" dedi.

Bugünkü yazısının "Ne dersin Nedim?" başıklı bölümünde yaşananlara tepki gösteren Altaylı, "FETÖ uzmanı" dediği Nedim Şener ve Ahmet Zeki Üçok’un da yorumlarını merak ettiğini söyledi. Altaylı şunları kaydetti:

Emin Çölaşan ile Necati Doğru’ya FETÖ’cülükten dava açılmış.

Ciddi bir hapis istemiyle.

Olayı önce sosyal medyada gördüm.

“Herhalde Zaytung haberidir” dedim.

Sonra baktım ki, ciddiymiş.

FETÖ ile mücadele edilmiyor, FETÖ ile mücadele sulandırılıyor diyenler haklı çıkaracak bundan daha iyi bir örnek olamaz.

Bu sulandırma değil, sulandırma ötesi bir durum olabilir .

Meşhur FETÖMETRE’ye bir sorsunlar bakalım.

Böyle bir saçmalık hiç görülmüş mü!

Bu konuda FETÖ uzmanı Nedim Şener ve Ahmet Zeki Üçok’un bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum doğrusu.

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Fatih Altaylı Nedim Şener Emin Çölaşan Sözcü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ahmet Altan ve Mehmet Altan da normal şartlarda Fetö ile yanyana gelmemeli idi Ama canciğer olmuşlardı Fetö nün kanallarında boy gösteriyorlardı Büyük konuşma Altaylı Adamlar her renge bürünebilen bukalemundan farksızdı
Şu Fatih Altaylı arada doğru laf edebiliyor çok şükür
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