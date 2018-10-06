HABER

Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Fatih Altaylı, Star gazetesinden Resul Tosun'un 'Anıtkabir’de neden Kur’an okunmuyor?' sorusunu bugünkü köşesine taşıdı. Altaylı, Tosun'a 'Et kardeşim, dua et. Elini ağzını tutan mı var!' diye tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

Star gazetesi yazarı Resul Tosun'un dünkü 'Anıtkabir’de neden Kur’an okunmuyor?' başlıklı yazısına, Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Altaylı, bugünkü köşesinde Tosun'un Anıtkabir’e gitmeyi yatırlara gitmekle, çaput bağlayıp dilek dilemekle eş tuttuğunu ifade ederek, 'Büyük bir yanılgı içinde' dedi.

"ELİNİ AĞZINI TUTAN MI VAR!"

Tosun'un sorusuna "Et kardeşim, dua et. Elini ağzını tutan mı var!" diye tepki gösteren Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdilerde yazarlık yapan AK Partili bir eski milletvekili Anıtkabir’deki törenlere karşı çıkmış.

Yazdıklarında makul yönler var.

Tabii ki orada yatanın kendisine getirilen çelenklerden, kendisine yazılan notlardan haberi olmuyordur.

Ya da bunlara karşı çıkıp söyleyecek bir lafı, bir itirazı ya da “Senin gibi birinin burada ne işi var” diyecek hali yok.

Yazar Anıtkabir’e gitmeyi yatırlara gitmekle, çaput bağlayıp dilek dilemekle eş tutmuş ki, orada büyük bir yanılgı içinde.

Hiç kimse Atatürk’ten bir dilek dilemiyor.

Oraya sadece saygısını göstermeye, onu unutmadığını belirtmeye gidiyor.
Mesela ben de sık sık babamın mezarına gidiyorum.

Karşısında duruyor, onun nasihatlarına ne kadar uyup uymadığımı, onun yüzünü kara çıkaracak bir şey yapıp yapmadığımı düşünüyorum.
Hatırlıyorum, karşısında huzur buluyorum.

Ben duymadığından eminim.

Kalkıp bana iki tokat atacak hali de yok “Bana aferin evladım” diyecek durumu da.
Mezarındaki çiçekleri temizliyor, kurumuş olanları alıyor, gerekiyorsa yenileri dikiyor, bildiğim birkaç duayı da mırıldanıp ayrılıyorum.

Star yazarı bunu anlamıyor olabilir ama bunun adı “Saygı ve sevgidir”
Vahhabi olmadığımız için büyüklerimizin, sevdiklerimizin yattığı kabristanlar bizim için önemlidir.

Aynı şeyi anneannemin mezarı için de yapıyorum.
Çok şükür bazı dangalaklar gibi mezarlığa çaput bağlayacak halim yok.
Anneannem demişken.

Nur içinde yatsın, hayli inançlı bir kadındı.
Tüm ibadetlerini yerine getirirdi.

Anıtkabir’e de ilk kez onunla gitmiştim.

Atatürk’ün kabrinin karşısında durmuş, ellerini açmış ve uzun uzun dua etmişti.
Bu ülkeyi kurtardığı, bu Cumhuriyet’i kurduğu, bu ülkenin insanlarına kadın erkek insanca yaşama hakkını kazandırdığı için.
Osmanlı vatandaşı bir Balkan göçmeniydi.

Annesinin Yunanlılar tarafından öldürülüşünü, abisinin Bulgarlar tarafından katledilişini görmüştü.

Atatürk’ün ne demek olduğunu bildiği için sadece Anıtkabir’de değil, her duasında onu da anmadan edemezdi.

Yani diyeceğim o ki, o yazıyı yazan beyefendi de Atatürk’e ister Anıtkabir’de, isterse başka yerde dua edebilir.

Her gelen çelenk koyacak diye bir şey yok.

Et kardeşim, dua et. Elini ağzını tutan mı var!

Unutma ki, ne kadar etsen az.

PARTNERBankaya gitmeden önce kredi notunuz öğrenin!Bankaya gitmeden önce kredi notunuz öğrenin!
Kaymakamlıktan yaylacılara 'yayladan inin' uyarısı! Kaymakamlıktan yaylacılara 'yayladan inin' uyarısı!
Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre dolduÇaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Anıtkabir resul tosun Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Okuyucu Yorumları 24 yorum
yaşasın Atatürk kahrolsun ona karşı gelenler. Camilerde ezan okunuyorsa Atatürkün
edeceğiz tabi ki ülkemizi yöneten ,yönetirken ülkemizin menfaatini düşüp hareket eden tüm yöneticilerimize ediyoruz buna ATATÜRK DE,TAYYİP ERDOĞANDA,ÖZAL DA,MENDERESTE DAHİL HEPSİNE EDİYORUZ VE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ.....EĞER NİYETLERİ GÜZEL İSE ÜLKEMİZ İÇİN,EĞER ÇALMIYORLARSA,EĞER MENFAAT ELDE ETMEDEN ÇALIŞIYORLARSA ÖLENE DEK DUACILARIYIZ.....VESSELAM
Sen dua etmeye devam et. Ama bu listedekilerin hepsine dua edersen Allah sana ahirette hesap sorar. Hırsıza, vatanı satana, köy enstitülerini kapatana, amerika yandaşı olup yerli üretimi yok edene neden dua ettin diye hesap sorar.
listenin bir kısmı feci sıkıntılı.bu karanlığı bizzat yaratanlar.
@suc.yum SIKINTIYI YANLIŞ YERDE ARADIĞIN İÇİN BULMAN MÜMKÜN DEĞİL SIKINTI SENDE ÇÜNKİ
@akin_caliskan2 her önünüze atılan habere köpek önüne atılan kemik gibi atlayıp inanacağına araştır bakalım ne kadarı doğru ne kadarı gerçek.. doğruluğunu ispatladığınız yok bir tane sözlediğinizin, ama lafa gelince allah bilmeden konuşan size değil onlara hesap soracak hee?
Resim ortada, milyonların sonsuza kadar seveni ve dua edileni bir Atatürk'ü olunca ve yaptıkları tarih boyunca hep olumlu anılacak kişiye hasetten,hırstan,çekememezlikten saldırmak ta o kadar doğal. Tarih arkasından beddua edilen ve küfür edilenlerle dolu ve ilaveler olmaya devam edecek ama Atatürk asla onlardan biri olmayacak. Yazın çok güzel sn Fatih Altaylı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanahmet'teki 2500 yıllık Yılanlı Sütun önlem alınmazsa yok olacak

Sultanahmet'teki 2500 yıllık Yılanlı Sütun önlem alınmazsa yok olacak

Kaymakamlıktan yaylacılara 'yayladan inin' uyarısı!

Kaymakamlıktan yaylacılara 'yayladan inin' uyarısı!

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 5 milyon lira sahibini bekliyor! (1155. Sayısal Loto çekilişi sonucu)

Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 5 milyon lira sahibini bekliyor! (1155. Sayısal Loto çekilişi sonucu)

Gece kulübüne silahlı saldırı

Gece kulübüne silahlı saldırı

Günlük burç yorumları: 6 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.