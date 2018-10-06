Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

Star gazetesi yazarı Resul Tosun'un dünkü 'Anıtkabir’de neden Kur’an okunmuyor?' başlıklı yazısına, Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Altaylı, bugünkü köşesinde Tosun'un Anıtkabir’e gitmeyi yatırlara gitmekle, çaput bağlayıp dilek dilemekle eş tuttuğunu ifade ederek, 'Büyük bir yanılgı içinde' dedi.

"ELİNİ AĞZINI TUTAN MI VAR!"



Tosun'un sorusuna "Et kardeşim, dua et. Elini ağzını tutan mı var!" diye tepki gösteren Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdilerde yazarlık yapan AK Partili bir eski milletvekili Anıtkabir’deki törenlere karşı çıkmış.

Yazdıklarında makul yönler var.

Tabii ki orada yatanın kendisine getirilen çelenklerden, kendisine yazılan notlardan haberi olmuyordur.

Ya da bunlara karşı çıkıp söyleyecek bir lafı, bir itirazı ya da “Senin gibi birinin burada ne işi var” diyecek hali yok.

Yazar Anıtkabir’e gitmeyi yatırlara gitmekle, çaput bağlayıp dilek dilemekle eş tutmuş ki, orada büyük bir yanılgı içinde.

Hiç kimse Atatürk’ten bir dilek dilemiyor.

Oraya sadece saygısını göstermeye, onu unutmadığını belirtmeye gidiyor.

Mesela ben de sık sık babamın mezarına gidiyorum.