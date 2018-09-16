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Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 3. Havalimanı'ndaki kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerle ilgili yazısında, işçilerin havalimanı açılışına 5 hafta kala eylem başlatmasını 'mantıklı bulmadığını' belirtirken, protesto nedenleri içinse 'sudan' yorumu yaptı.

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı 3. Havalimanı'nda yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçileri köşesine taşıdı. İşçilerin havalimanı açılışına 5 hafta kala eylem başlatmasını 'mantıklı' bulmadığını belirten Altaylı, işçilerin protesto nedenleri için ise 'sudan' yorumunda bulundu.

Sendikaların birdenbire aslan kesildiğine dikkati çeken yazar, “4 yıl dayandık 5 hafta daha idare ederiz' demeleri daha makul bir insan tavrıyken, hayırdır inşallah!" vurgusu yaptı.

Fatih Altaylı'nın "Bu isyan normal değil" başlığıyla (16 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Yanlış hatırlamıyorsam “Yeni havalimanında” temel atma töreni 2014 yılının Haziran ayında yapılmıştı.

Yani tam 4 yıl, üç ay önce.

Yüklenici firmalar, insanüstü bir çaba ve akılalmaz bir süratle işe giriştiler.

Dev inşaat inanılmaz bir hızla ilerledi.

Dev şantiye alanı tüm giriş çıkışlara kapatılmıştı ve inşaat ilerledikçe havalimanı inşaatını sürdüren firma zaman zaman basın kuruluşlarını davet ederek inşaattaki ilerlemeleri, gelinen aşamayı kamuoyuyla paylaşıyordu.

Proje görülmedik bir ivmeyle tamamlanma aşamasına geldi.

Hiçbir sorun görülmüyordu.

Şantiye tıkır tıkır işliyordu.

Arada iş kazaları ile ilgili haberler geliyordu ama bunlar somutlaştırılamıyordu.

Ve 4 yıl sessiz sedasız ve sorunsuz süren inşaatta, ilk kez iki gün önce olumsuzluklar kamuoyuna yansımaya başladı.

Açılışa 5 hafta gibi kısa bir süre kala, işler neredeyse tamamlanma aşamasına gelmişken, önümüzdeki hafta burada bir Teknoloji Festivali başlayacakken ve 29 Ekim günü resmi açılış yapılacakken.

Ardından da THY tarihin en büyük taşınma operasyonunu gerçekleştirecekken Yeni Havalimanı inşaatında kıyamet koptu.

4 yıl 3 aydır gıkını çıkarmadan çalışan işçiler, açılışa 5 hafta kala “Ayaklandılar”

Hem de sudan bir sebeplerden.

Açıklanan ilk neden işçileri şantiye alanına taşıyacak otobüslerin gecikmesi ve yetersiz olması nedeniyle işçilerin yağmur altında beklemesiydi.

Ardından bir başka gerekçe daha ortaya çıktı.

İşçilerin kaldıkları yatakhanelerin koşulları iyi değildi.

4 yıl üç aydır o koşullara itiraz etmeyen işçilerin, bitime 5 hafta kala, inşaatın yüzde 98’i tamamlanmışken koşulları beğenmeyip ayaklanması doğrusu bana çok mantıklı gelmiyor.

“4 yıl dayandık 5 hafta daha idare ederiz” demeleri daha makul bir insan tavrıyken, coplanma, gözaltına alınma, tazminatsız kapının önüne koyulma gibi riskleri bu kadar kısa bir süre için göze almaları son derece mantıksız görünüyor.

Kimse bana “Bıçak kemiğe dayanmıştır” demesin. Bıçağın geri çıkmasına bu kadar kısa zaman kala kimse kolunu kestirmez.

4 yıldır kimsenin giremediği şantiye alanının HDP’li milletvekilleri dahil bir sürü kişinin yol geçen hanına aniden dönmesi de mantıklı değil.

4 yıl 3 aydır tek kelime etmeyen sendikaların birdenbire aslan kesilmesi de!

Yeni Havalimanı inşaatında bitime bu kadar kısa süre kala bir şeyler oluyor.

Hayırdır inşallah!"

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Fatih Altaylı 3. havalimanı işçi protesto 3. havalimanı işçileri

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