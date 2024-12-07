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  4. Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı Ekrem İmamoğlu, ‘Vazgeçmeyeceğiz’ diye seslendi

Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı Ekrem İmamoğlu, ‘Vazgeçmeyeceğiz’ diye seslendi

07.12.2024 15:34
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.12.2024 15:34
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İstanbul Planlama Ajansı'nde (İPA) yapılan Teke Tek Bilim söyleşisinde gazeteci Fatih Altaylı, gençlerin giderek artan beyin göçü sayısı üzerine yapılan bir sunum sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da o sırada "Vazgeçmeyeceğiz" diyerek araya girdi. Ardından ise salondan alkışlar yükseldi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tek Tek Bilim programının çekimleri bu hafta İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi. Beyin göçü konulu programda yurt dışına giden eğitimli insanların istatistiklerini Chicago Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ufuk Akçiğit paylaştı.

FATİH ALTAYLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fatih Altaylı, yurt dışına giden eğitimli insanların fazlalığı karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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İMAMOĞLU BÖYLE SESLENDİ: "VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepkisiz kalmadı.

Ekrem İmamoğlu da Fatih Altaylı’nın gözyaşlarını görünce “Vazgeçmeyeceğiz” diye seslendi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı
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