Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı Ekrem İmamoğlu, ‘Vazgeçmeyeceğiz’ diye seslendi

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tek Tek Bilim programının çekimleri bu hafta İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi. Beyin göçü konulu programda yurt dışına giden eğitimli insanların istatistiklerini Chicago Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ufuk Akçiğit paylaştı.
FATİH ALTAYLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fatih Altaylı, yurt dışına giden eğitimli insanların fazlalığı karşısında gözyaşlarını tutamadı.
İMAMOĞLU BÖYLE SESLENDİ: "VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepkisiz kalmadı.
Ekrem İmamoğlu da Fatih Altaylı’nın gözyaşlarını görünce “Vazgeçmeyeceğiz” diye seslendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.