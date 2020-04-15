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  4. Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınındaki yellenme sesiyle dalga geçti

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınındaki yellenme sesiyle dalga geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Habertürk ekranlarında Teke Tek programını yapan Fatih Altaylı, sosyal medyada gündem olan yellenme sesi olayıyla, dün akşamki programda dalga geçti.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan yellenme sesi Twitter'de TT olmuştu.

Dün akşam yayınlanan Tek Tek programının kapanışında Fatih Altaylı bugünkü programda Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yla birlikte olacaklarını belirttikten sonra sosyal medyada çok konuşulan olaylarla ilgili şunları söyledi;

''Celal Şengör ve İlber Ortaylı konuğum olacak. Programın yarısında Celal uyuyacak. Habertürk enteresan bir yer haline geldi sayın seyirciler. Uyuyanlar, gaz çıkaranlar diye gidiyoruz böyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Celal uyudu biz zirveye çıktık. Önceki akşam daha beteri oldu, bakalım yarın biz neler başaracağız?''

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?
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