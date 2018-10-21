Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Şişli Harbiye Abdi İpekçi Caddesi üzerinde geçtiğimiz Salı günü Gazeteci Fatih Altaylı, aracını yasak yere park etmişti. Burada Altaylı, anons ederek kendini uyaran polis memurlarına eşinin hastanede olduğunu belirterek iddiaya göre hakaret etmişti. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilmesi sonrasında sosyal medyada tepki toplamıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret” ve “tehdit” suçundan soruşturma başlatmış ve Altaylı'nın “şüpheli” sıfatıyla karakolda ifadesi alınmıştı. Gelişmelerin ardından Altaylı, bugün Harbiye Polis Merkezi’nde hakaret ettiği öne sürülen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdullah isimli polis memurunu ziyaret etti. Ziyarete Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Trafik Denetleme Şube Müdürü B Bölge Ekipler Amiri Arif Gürer ve Harbiye Polis Merkezi Amiri eşlik etti. Ziyarette Altaylı, hakaret ettiği öne sürülen memura sarılarak helallik istedi.

'TÜM TEŞKİLATTAN ÖZÜR DİLERİM'

Altaylı, “Arkadaşla tatsız bir şey yaşadık. Eşim çok rahatsızdı, otomobile binecektim. Arkadaşlar da iş stresi, yoğun trafik ve gelen giden olunca bize izin vermedi. Ben de kendisine değil ama çekip giderken ağzımdan hoş olmayan cümleler çıktı. Hem ondan hem de diğer tüm arkadaşlardan, bize hizmet eden, koruyan kollayan arkadaşlarımızdan özür dilemek isterim. Bir daha inşallah böyle bir şey olmaz. Hayatımda ilk defa oldu ve son olur. Abdullah kardeşim de bize yardım etmek konusunda biraz daha duyarlı olacak. Ben ondan özür dilerim” dedi.

'TAMAMEN İLETİŞİM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLI OLDU'

Polis memuru Abdullah ise, “Aramızda yaşanan olay tamamen iletişim eksikliğinden kaynaklı oldu. Bir daha olmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

