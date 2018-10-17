Görevi başındaki polislere hakaret ve küfür eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı! Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Altaylı'nın ifadesinin de alındığı belirtildi.
Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı, sokak ortasında tartışmaya girdiği polise küfür etmiş, olay yerinden ayrılırken bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.
İddiaya göre, park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Altaylı, polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de..." sözleriyle yanıt verdi.
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
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