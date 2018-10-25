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Fatih Altaylı: Melih Gökçek’in adaylığı MHP’nin AK Parti’ye yapacağı büyük bir kıyak!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 07:20 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek hakkında yazı kaleme aldı. "MHP’li Gökçek AK Parti’ye kazandırır" başlıklı yazısında Altaylı, Melih Gökçek'in seçilmeyeceği bir yarışa girmeyeceğini belirterek, "Melih Gökçek’in adaylığı MHP’nin AK Parti’ye yapacağı büyük bir “kıyak” olur" ifadesini kullandı.

Yazısına "Dünün bombalarından biri MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı yolundaki gayrıresmi MHP açıklamasıydı. Epey de bir konuşuldu, mevzunun geyiği de yapıldı."Siyasette “Olmaz olmaz” olduğunu bilecek kadar eskiyim bu işlerde" diye başlayan Altaylı, Melih Gökçek'in adaylığının çok olacağını aktardı.

Melih Gökçek'in seçilmeyeceği bir yarışa girmeyeceğini belirten Gökçek, "Milliyetçi muhafazakar oylar Ankara’da ne kadar yüksek olursa olsun MHP’nin birinci çıkmasını sağlayacak kadar yükselmez. Bunu ben söylemiyorum, anketler söylüyor, geçmiş seçim sonuçları söylüyor. 2014 Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda AK Parti yüzde 44.9, CHP yüzde 43.8, MHP ise yüzde 7.8 oy almıştı. Seçim neredeyse karakolda bitmişti" diye yazdı.

"AK PARTİ'YE KIZGIN OLAN MİLLİYETÇİ SEÇMENİN OYUNU ALIR"

Altaylı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Melih Gökçek bu farkı kapatacak kadar güçlü mü Ankara’da? Hiç zannetmiyorum. AK Parti’den 10, CHP’den 15 puan eksiltse yine birinci çıkamaz. Ancak şunu da söyleyeyim. Melih Gökçek’in adaylığı MHP’nin AK Parti’ye yapacağı büyük bir “kıyak” olur. Çünkü Melih Gökçek AK Parti’den daha fazla, AK Parti’ye kızgın olan milliyetçi seçmenin oyunu alır. Ki son seçimde o oylar özellikle Mansur Yavaş nedeniyle CHP’ye kaymıştı. Bu nedenle hiç zannetmiyorum ama Melih Gökçek MHP’nin adayı olursa bilin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ol” dediği için olabilir."

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