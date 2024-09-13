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Fatih Altaylı'nın 'Ayak Takımı' benzetmesine 'Haysiyet celladı' yanıtı! Sponsorlarına seslendi: "Sonuçları sizi de etkiler"

13.09.2024 12:40
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Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Youtube yayınları yapan Fatih Altaylı, son olarak Kılıçdaroğlu ile oluşan gazetecilere 'Ayak takımı' demişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Altaylı'nın sözlerine tepki gösteren Gazeteci Zafer Şahin'in tweetine alkışla destek vermişti. Zafer Şahin bugünkü yazısında Altaylı'nın Youtube programındaki sponsorlara seslendi.

Fatih Altaylı'nın 'Ayak Takımı' benzetmesine 'Haysiyet celladı' yanıtı! Sponsorlarına seslendi: "Sonuçları sizi de etkiler"

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkındaki iddiaları sonrası Fatih Altaylı'ya sert mesajlar vererek sosyal medyadan bahsetmişti. Aynı Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği'ni ziyaret etmişti.

Fatih Altaylı'nın 'Ayak Takımı' benzetmesine köşesinden yanıt veren Milliyet Gazetesi Zafer Şahin, FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde övgüler yağdırdın, kadın STK temsilcisi için 'Gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunacağım' dedin ifadelerini kullandı.

İŞTE YAZIDAN ÖNE ÇIKAN SÖZLER

"90’larda üniversitelerde derslere alınmadığı için eylem yapan başörtülü öğrencilerin taşıdığı pankarta sinirlenip “Fahişeler, aşağılık şerefsizler, satanistler” diye küfürler savuran bir karakter.
Bir haysiyet celladı. Her dönem avukatlığına soyunduğu güçlüler dışında kimseyi sevmiyor. Hatta insan yerine koymuyor.

Peki ne yapacağız? “Canım o da böyle biri işte” deyip koca bir sosyolojiye ettiği hakaretlere sessiz mi kalacağız? Ayak takımının bir mensubu olarak ben böyle davranmayacağım.

FATİH ALTAYLI'NIN SPONSORLARINA SESLENDİ!

Altaylı’nın youtube kanalına sponsor olan firmalara çağrımdır. Maddi olarak desteklediğiniz bu adamı ahlaki ve insani hassasiyetleri gözeterek yayın yapması konusunda uyarın.

Gazetecilik etiğinin dışına çıktığı, insanları hedef gösterdiği, hakaret ve küfür ettiği yayınlarına devam ederse sizin de bu durumu onayladığınız anlamına gelir. Bunun doğuracağı sonuçlar sizi de olumsuz etkiler. Benden söylemesi."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Ebubekir Şahin rtük
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