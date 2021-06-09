Fatih Altaylı Teke Tek'i "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programının kapanışı sırasında ilginç anlar yaşandı. İki bölümden oluşan programının ilk bölümünde Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman'ı ağırlayan Altaylı, programın ikinci bölümünde ise Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj konusunu mercek altına yatırdı.

"BU ARADA BU BİR VEDA PROGRAMI"

Altaylı'nın programın sonunda kurduğu cümleler ise izleyicileri şaşırttı. Altaylı kapanış konuşmasında, "Bu arada bu bir veda programı. Bir süre olmayacağım. Canım bir süre tatil yapmak istedi epeydir yapmıyordum. Bir ay kadar buralarda olmam herhalde. Arada canım sıkılırsa yine gelir belki program yaparım ama muhtemelen bir ay yokum hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

