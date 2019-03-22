Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ile müşteki polis memuru A.K. katılmadı. Duruşmada olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık dinlendi. Tanık, Fatih Altaylı'nın bir polis memuruyla tartışırken gördüğünü, polis memurunun "Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin" demesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı'nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

ALTAYLI'NIN AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ



Fatih Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı bir takım serzenişlerde bulunduğunu, ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını belirtti. Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin mağdur polisle görüştüğünü ve kamuoyuna yansıyacak şekilde özür dilediğini, polis memurunun da şikayetçi olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

HAKARETTEN CEZA VERİLDİ



Mahkeme, sanık Fatih Altaylı'yı "Polis memuruna karşı alenen hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Altaylı hakkında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle "Tehdit" suçu yönünden davanın düşürülmesine karar verdi.