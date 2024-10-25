Fatih Altaylı'ya tepkiler dinmiyor: "TUSAŞ'taki şehitler sizin Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden öldü" dedi ortalık karıştı

Terör örgütü PKK'lı iki terörist, Ankara'da bir taksiye sevgili rolü yaparak bindi. Daha sonra taksi şoförü Murat Arslan'ı sırtından vurarak öldürdü. Taksicinin cesedini bagaja saklayan teröristler TUSAŞ'a saldırıda bulundu.

İki terörist de emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri öleceğini anlayınca kendisini patlattı. Fatih Altaylı, bugünkü yayınında ilginç ifadeler kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada tepki çekti!

FATİH ALTAYLI: TUSAŞ'TAKİ 5 VATANDAŞ FİLİSTİNLİLERİ KORUMA HEVESİNİZ YÜZÜNDEN ÖLDÜ!

İşte Fatih Altaylı'nın o sözleri:

"Siz bunlarla (İsrail) Hamas yüzünden didişiyorsunuz, bedelini biz ödüyoruz. O ölen 5 kişi, sizin yanlış dış politikanız yüzünden öldü, bu şehitleri biz sizin yanlış dış politikanız yüzünden verdik' dersem ne yapacaksınız?

Sizin Hamas'ı koruma hevesiniz, geçmişte Türkiye'ye düşmanlık yapmış Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden benim vatandaşlarım ölüyor dersem' ne diyeceksiniz?"

KADIN TERÖRİST HDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI!

PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek'in, 2014'te HDP Hakkari Merkez İlçe Başkanı seçildiği ve bu partide görev yaptığı belirlendi. Mine Sevjin Alçiçek, diğer teröristle birlikte sevgili rolüne bürünerek TUSAŞ'a geldiği tespit edilmişti.

Saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.