HABER

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 07:25 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü "CHP’nin adayı Akşener olur mu?" başlıklı yazısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce'nin İstanbul adaylığına kapıyı kapatmasının ardından Gürsel Tekin'in çalışma yürüttüğünü köşesinde belirten Altaylı, "Benim aklıma başka bir senaryo geliyor" diyerek CHP'ye "adaylık" önerisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'a "Cumhurbaşkanı adayının" aday olarak gösterileceği iddialarını eleştiren Altaylı, "Ve madem CHP yerel seçimlerde de süreceği ortaya çıkan Cumhur İttifakı’na karşı Millet İttifakı’nı canlı tutmak istiyor. Fırsat bu fırsattır. İstanbul’a Meral Akşener’i aday gösterebilirler" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul'da bir varlık gösteremediğini belirten Altaylı, bunun nedeni olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'nin güçlü adaylar olduğunu aktardı. Muharrem İnce'nin yerel seçimde aday olmayacağını, rakip olarak karşısına büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağını aktaran Altaylı, "Meral Hanım böyle bir teklifi kabul eder mi bilmem. Ama o olmazsa Temel Karamollaoğlu var. Kazanır ya da kazanamaz ama kazanması halinde İstanbul’u iyi de yönetir diye düşünürüm" ifadesini kullandı.

PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
Ankara'da feci kaza! 3 ölüAnkara'da feci kaza! 3 ölü
Günlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 21 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener muharrem ince Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu istanbul yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı

Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı

Dolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Dolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var

TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Ankara'da feci kaza! 3 ölü

Ankara'da feci kaza! 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.