Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'a "Cumhurbaşkanı adayının" aday olarak gösterileceği iddialarını eleştiren Altaylı, "Ve madem CHP yerel seçimlerde de süreceği ortaya çıkan Cumhur İttifakı’na karşı Millet İttifakı’nı canlı tutmak istiyor. Fırsat bu fırsattır. İstanbul’a Meral Akşener’i aday gösterebilirler" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul'da bir varlık gösteremediğini belirten Altaylı, bunun nedeni olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'nin güçlü adaylar olduğunu aktardı. Muharrem İnce'nin yerel seçimde aday olmayacağını, rakip olarak karşısına büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağını aktaran Altaylı, "Meral Hanım böyle bir teklifi kabul eder mi bilmem. Ama o olmazsa Temel Karamollaoğlu var. Kazanır ya da kazanamaz ama kazanması halinde İstanbul’u iyi de yönetir diye düşünürüm" ifadesini kullandı.

