İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - ENES CAN - Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan müşteki Abdullah Kesercioğlu'nun, 16 Ekim saat 11.30 sıralarında, "Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde çok sayıda yasak park" anonsu gelmesi üzerine, ekiplerle birlikte bu bölgeye gittiği ve burada park etmiş araçlardan içinde sürücüsü bulunanlara uyarı yaptığı, içinde sürücüsü bulunmayanlara ise cezai işlem uyguladığı aktarıldı. Müşteki Kesercioğlu'nun olay yerinde park halinde bulunan araç içindeki tanık Kenan Güngör'e (Altaylı'nın şoförü) aracını çekmesini söylediği, Güngör'ün de "aracın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu, ceza yazamayacağını" söyleyip aracını kaldırmadığı bildirilen iddianamede, müştekinin Güngör'ün sürücü belgesini alarak "duraklama ihlali, uyarı ve ikazlara uymamak" maddelerinden cezai işlem uyguladığı ifade edildi.

- "Altaylı, müştekiye alenen hakaret etti" Cezai işlemin ardından, müşteki yoldaki diğer araçlara uyarıda bulunduğu sırada Fatih Altaylı'nın olay yerine geldiği belirtilen iddianamede, Altaylı'nın "Aracım orada hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız." diyerek polis memuru ile tartışmaya başladığı anlatıldı. Daha sonra Altaylı'nın müştekiyi tehdit ettiği ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, ifadesi alınan müşteki Keserlioğlu'nun şüpheliden davacı olduğunu beyan ettiği bildirildi. - Altaylı: "Görevlinin yüzüne söylenmiş hakaretim yok" Şüpheli Fatih Altaylı'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Altaylı'nın ifadesinde özetle "Olay tarihinde eşinin akşam yemeğinden dolayı zehirlendiği, bütün gece kustuğu, telefonla aradığı doktorun hastaneye getirilmesini söylemesi üzerine saat 10.24'de şoförü Kenan Güngör'ü arayıp çağırdığı, şoförün kendisini araması üzerine saat 11.10 sıralarında eşini kapının önüne indirdiği, ancak aracın gelmediği, şoförü tekrar arayıp, 'nerede olduğunu' sorduğu, onun da 'görevli polislerin kendisini durdurmadığı, ehliyetini aldıkları, itfaiyenin oradan döndüğü' cevabını vermesi üzerine görevli polis memurunun yanına gittiği" yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.