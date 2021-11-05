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Fatih Aydın: Mehmet Aydın'la aramız iyi değil

05.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın ifadesinde söz konusu oyunun ve şirketin yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı şirkette getir-götür işi yaptığını ve kardeşiyle ilişkilerinin çok iyi olmadığını söylediği öğrenildi.

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın, Barodan atanan avukatı eşliğinde 11.30 sıralarında savcılıkta ifade vermeye başladı. Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 5 saat sürdü.

HAKKINDA SORUŞTURMALAR BAŞLAYINCA GERİ DÖNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinde Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu ve şirketinde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece şarküteride maaş karşılığı görevi olduğunu söylediği öğrenildi. Fatih Aydın, işlerin gelişmesinden sonra Mehmet Aydın'ın kendisine yurt dışında daha çok para kazanmayı teklif ettiğini, bu sebeple yurt dışına çıktığını ve hakkında soruşturmalar başlayınca da Türkiye'ye geri dönmediğini beyan ettiğini öğrenildi.

ŞİRKETTE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Fatih Aydın'ın ifadesinde kardeşi Mehmet Aydın'la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.

ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Aydın ifade vermesinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Fatih Aydın'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Mehmet Aydın
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