HABER

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Engelli vatandaşların kaldırım işgalinden rahatsız olmasıyla ilgili konuşan Turan, “Bu kaldırımların, otopark olarak kullanılması sorununu çözeceğim” dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla Topkapı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Engelli çocuklar ve ailelerin sorunlarını dinleyen Turan, daha sonra tüm soruları tek tek cevapladı. Engelli vatandaşların kaldırım işgalinden rahatsız olmasıyla ilgili konuşan Turan, sorunun çözümü için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.
“Fatih’teki öncelik engelli kardeşlerimizin”

Kaldırım işgaline çözüm bulacaklarını ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Bu kaldırımların, otopark olarak kullanılmasını çözeceğim. Kolay iş değil ama çözeceğim. Rahatlıkla kaldırım işgali olmayacağı bir hale getireceğim. Fatih’teki öncelik insanların, onların içinde de öncelik engelli kardeşlerimizin. Buna göre kaldırım ve otoparkları düzenleyeceğiz. Öyle sistem kuracağız ki, istese de arabayı çekemeyecekler" dedi.

Öte yandan ailelerin parklara güvenlik kamerası koyulmasını istemesi üzerine Turan, "Bütün parklarda istisnasız güvenlik kamerası olacak. Bütün okul bahçelerini kamera sistemiyle güvenli hale getireceğiz” dedi.
Program sonrasında ise Turan, down sendromlu ve engelli çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Başkentin 50. kardeş kenti Podgoritsa olduBaşkentin 50. kardeş kenti Podgoritsa oldu
60 yaşında kabusu yaşıyor!60 yaşında kabusu yaşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Gözler orada... Yeni Zelandalı bakan İstanbul'da duyurdu!

Gözler orada... Yeni Zelandalı bakan İstanbul'da duyurdu!

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Patlama sesiyle uyandılar! Gerçek dışarı çıkınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.