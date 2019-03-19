Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Turan’a turistler de yoğun ilgi gösterdi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sıklaştıran AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti. Kürkçü Han ve Hürriyet Çarşısı’nda esnafla sohbet eden Turan, alışverişe gelen vatandaşların da halini hatırını sordu. Ardından Tarihi Mısır Çarşısı’na geçen Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Tayyar Başıbüyük’ü ziyaret etti.

Esnafın derdini dinleyen ve onlarla ayaküstü muhabbet eden Turan’a esnaf, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan’a turistler de ilgisiz kalmadı. Bir Hintli turist ile İngilizce sohbet eden Turan, Hindistan’a iki kez gittiğini ve iki hafta Mumbai’de kaldığını söyledi. Turan’a ilgi gösteren turistler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Eminönü Çiçek Pazarı’nı da ziyaret eden Turan burada Sultan Papağanı cinsi papağanı sevdi.

