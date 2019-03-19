HABER

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Turan’a turistler de yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sıklaştıran AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti. Kürkçü Han ve Hürriyet Çarşısı’nda esnafla sohbet eden Turan, alışverişe gelen vatandaşların da halini hatırını sordu. Ardından Tarihi Mısır Çarşısı’na geçen Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Tayyar Başıbüyük’ü ziyaret etti.
Esnafın derdini dinleyen ve onlarla ayaküstü muhabbet eden Turan’a esnaf, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan’a turistler de ilgisiz kalmadı. Bir Hintli turist ile İngilizce sohbet eden Turan, Hindistan’a iki kez gittiğini ve iki hafta Mumbai’de kaldığını söyledi. Turan’a ilgi gösteren turistler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Eminönü Çiçek Pazarı’nı da ziyaret eden Turan burada Sultan Papağanı cinsi papağanı sevdi.

PARTNERFotoğraftaki sevimli bebeği bir de şimdi görün!Fotoğraftaki sevimli bebeği bir de şimdi görün!
TEKFEST çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı olduTEKFEST çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı oldu
Green Screen teknolojisi sayesinde öğrenciler eğlenerek öğreniyorGreen Screen teknolojisi sayesinde öğrenciler eğlenerek öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öz babaya kızından cinsel istismar suçlaması! 'Gözaltına alındığımda kızımla birlikte uyuyordum'

Öz babaya kızından cinsel istismar suçlaması!

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.