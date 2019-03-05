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Fatih Belediye Başkan adayı Turan, Sahakyan Nunyan Ermeni İlkokulu’nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim çalışmaları kapsamında Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı yönetimiyle bir araya geldi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim çalışmaları kapsamında Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı yönetimiyle bir araya geldi. Daha sonrasında Sahakyan Nunyan Ermeni İlkokulu’nu da ziyaret eden Turan, seçimden sonra okulun akıllı tahta ihtiyacını karşılanacağı sözünü verdi.

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı yönetimiyle bir araya geldi. Surp Kevork Ermeni Kilisesi’ni ziyaret eden Turan, daha sonra Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın da katıldığı programda konuşan Turan, Ermeni vatandaşların Türk toplumunun asli unsurları olduğunu belirtti. Programın ardından Sahakyan Nunyan Ermeni İlkokulu’nu ziyaret eden Turan, öğrencilerle birlikte fotoğraf çekildi. Ardından bir öğrencinin akıllı tahta istemesi üzerine Turan, seçimden sonra okulda bulunan her sınıfın akıllı tahta ihtiyacını karşılayacağı sözünü verdi.

“Ermeni yurttaşlarımız buranın asli unsurlarıdır”
Ermeni vatandaşların, Türkiye’nin asli unsurları olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Ermeni yurttaşlarımız buranın asli unsurlarıdır. Kuruluştan beri asli unsurlarıdır. Kardeşçe bu medeniyetin oluşmasında, bu medeniyetin imar edilmesinde kardeşçe, beraberce bu ülkenin bu günlere gelmesinde el birliğiyle buralara getirmişiz. Araya sorunlar girmiş olabilir ama o sorunlar bu ülkede yaşayan herkesi dönemsel ilgilendirmiştir. İç içe yaşamış bir toplumuz. 1453’ten beri bu topraklarda Ermeni sanatkarların buranın inşasında çok büyük emeği oldu. Hep beraberce bu ülkenin insanları, vatandaşları olduk. Kadimden beri neredeyse burada yaşayan Ermeni dostlarımız var. Hepimiz birer aileyiz. Bunu gönülden söylüyorum, iyi ki burada varsınız, buraları şenlendiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un bir ülke yönetilmesinde olduğu kadar ciddi bir zihinle, kadroyla ve büyük projelerle üretilmesi lazım”
İstanbul’un yönetiminin bir ülke yönetilmesi kadar ciddi olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, “Binali Yıldırım’ın 5 yıl boyunca, Ergün Turan’ın da 5 yıl boyunca Fatih’te yapacağı işler İstanbul’un bir yüzyılını etkileyecek. Nüfus olarak, değer olarak; yüz ölçümü olarak küçük, çok dar bir alana sıkışmış ve bu açıdan problemleri de fazla. O yüzden İstanbul’un bir ülke yönetilmesinde olduğu kadar ciddi bir zihinle, kadroyla ve büyük projelerle üretilmesi lazım. 50-100 yıllık planlamaların yapılması lazım. Bu ülkeyi yollarla, tünellerle, her türlü büyük projelerle donatmış bir insan İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak şu anda sahada. Yine TOKİ gibi daha önceki görevlerinde olduğu gibi, çok büyük projelere imza atmış Ergün Turan Fatih için hizmete aday durumda” dedi.

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