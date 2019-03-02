HABER

Fatih Belediye Başkan adayı Turan’dan kadınlara Haliç gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te yaşayan kadınlar için Haliç gezisi düzenledi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te yaşayan kadınlar için Haliç gezisi düzenledi. Haliç’in keyfini süren kadınlar ve çocuklar, Turan ile birlikte martılara simit atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatihli kadınlar için Haliç gezisi düzenledi. Vapura binen Turan’ı, kadınlar ve çocuklar coşku ile karşıladı. Selamlamaların ardından konuşmalarına geçen Turan, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını, küs ve dargın vatandaşların gönlünü almaya hazır olduklarını belirtti. Konuşmalarının sonrasında kadınlar ve çocuklar vapurun açık alanına geçerek Turan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği başkan adayı Turan, çocuklarla birlikte martılara simit atarak günün keyfini çıkardı.

“Dostlarımızı üzmeyelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim”
Belediye başkanı seçilmesi halinde çalışmalara hızla başlayacağını dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatihimiz’de çocuklarımız, gençlerimizin için ve hanımefendilerimiz için çok büyük işler yapacağız. Bunun için şu anda gayretle çalışıyoruz, sanki belediye başkanıymışız gibi. 31 Mart’tan hemen sonra başta otopark, gençler için spor alanları, kadınların kullanacağı bilgi-beceri kursları, güvenlikle alakalı bazı sorunlar olmak üzere büyük işler yapmış olacağız. Sıradan bir seçim değil bu. Etrafınızda küs, dargın komşularınız varsa lütfen bizi çağırın, biz gelip anlatalım. Ama 31 Mart seçimlerini bilin ki Türkiye’nin dostu da düşmanı da bütün ülkeler aynı şekilde izleyecekler. Dostlarımızı üzmeyelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim” dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
TV35 yayın hayatına başladıTV35 yayın hayatına başladı
Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş: 6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İnegöl'de dehşet veren olay

İnegöl'de korkunç olay! Üstelik 15 yaşında

Korkutan açıklama! Bilim insanları kırılmamış ters faylar buldu

Korkutan açıklama! Bilim insanları kırılmamış ters faylar buldu

Milli Savunma Akar'dan terörle mücadeleyle ilgili 'kararlıyız' mesajı

Akar'dan net mesaj: Bu alçakları bitireceğiz

ABD'nin PKK kararına Ankara'dan ilk tepki!

ABD'nin PKK kararına Ankara'dan ilk tepki!

Gizli bölmede yakalanan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni gelişme

Gizli bölmede yakalanmışlardı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.