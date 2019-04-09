Fatih Belediye Başkanı seçilen Turan mazbatasını aldı

Görevi ve mührü Turan'a takdim eden Hasan Suver de "Görevimi müsterih bir şekilde devrettiğim için çok mutluyum. Biliyorum ki, Ergün Turan, Fatih'e sunduğumuz hizmetleri devam ettirmekle kalmayacak, çıtayı daha da yukarılara taşıyacak. Kendisine görev süresi boyunca başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Demir, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, Suver'e ve Turan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak yüzde 53,03 oy oranıyla Fatih Belediye Başkanı seçilen Turan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Fatih Belediye Başkanı Turan ise hem Demir'e hem de Suver'e Fatih'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Turan, "Fatihli gönül dostlarımızın güveni ve takdirinin nişanesi olan mazbatamızı teslim aldık. Şimdi önümüzdeki 5 yıl boyunca gece gündüz demeden Fatih'imizde yaşama değer katacak projelerimizi hayata geçirmek için çalışma vakti. Bizleri bu göreve layık gören başta sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli Fatihli hemşerilerime, her daim destekleriyle bizlere güç veren AK Parti teşkilatımıza ve Cumhur İttifakı ile gönül birliği yaptığımız MHP'nin Fatih İlçe Teşkilatına şükranları sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

