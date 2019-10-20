Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi, 2019-2020 yılı Kültür Sanat sezonu Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosu’nun verdiği konserle başladı.

Fatih Belediyesi tarafından 2019 - 2020 Kültür Sanat sezonunun açılışı Fatih Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Ünlü sanatçı Yıldırım Bekçi’nin şefliğinde Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosu’nun verdiği konserde koroya, TRT’nin usta seslerinden Alp Arslan ile genç kuşağın başarılı yorumcusu Oya İşboğa konuk solist olarak eşlik etti. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve Abdullah Güler ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

"Bu topraklar kültür adına hepsine ait ne varsa kök saldığı yerdir"

Programda bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul’da her yerde şairlerin sanatçıların olduğunu belirterek, "Bu topraklar soyut somut, tüm kültürel yerler adına medeniyet ve sanat adına, kültür adına hepsini ait ne varsa doğduğu kök saldığı yerdir. Yüz yıllar boyunca şairler, sanatçıları, diplomatların mıknatıs gibi kendisine çekmiş. Bu şehir öyle bir şehirdir ki, gezdiğimiz sokaklar da kalpler çarpar. Çünkü burada her mekan insan, her insan mekanla muhabbettedir. Öyledir ki hangi şairin hangi sokakta yaşadığını bilemezsiniz. Düşünün bir sokağa giriyorsunuz karşınıza bir Osmanlı beyefendisi, bir sokakta Peyami Safa ile bir sokakta Yahya Kemal ile karşılaşıyorsunuz" dedi.