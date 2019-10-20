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Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Fatih Belediyesi, 2019-2020 yılı Kültür Sanat sezonu Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosu’nun verdiği konserle başladı.Fatih Belediyesi tarafından 2019 - 2020 Kültür Sanat sezonunun açılışı Fatih Belediyesi konferans salonunda yapıldı.

Fatih Belediyesi, 2019-2020 yılı Kültür Sanat sezonu Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosu’nun verdiği konserle başladı.
Fatih Belediyesi tarafından 2019 - 2020 Kültür Sanat sezonunun açılışı Fatih Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Ünlü sanatçı Yıldırım Bekçi’nin şefliğinde Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosu’nun verdiği konserde koroya, TRT’nin usta seslerinden Alp Arslan ile genç kuşağın başarılı yorumcusu Oya İşboğa konuk solist olarak eşlik etti. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve Abdullah Güler ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

"Bu topraklar kültür adına hepsine ait ne varsa kök saldığı yerdir"
Programda bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul’da her yerde şairlerin sanatçıların olduğunu belirterek, "Bu topraklar soyut somut, tüm kültürel yerler adına medeniyet ve sanat adına, kültür adına hepsini ait ne varsa doğduğu kök saldığı yerdir. Yüz yıllar boyunca şairler, sanatçıları, diplomatların mıknatıs gibi kendisine çekmiş. Bu şehir öyle bir şehirdir ki, gezdiğimiz sokaklar da kalpler çarpar. Çünkü burada her mekan insan, her insan mekanla muhabbettedir. Öyledir ki hangi şairin hangi sokakta yaşadığını bilemezsiniz. Düşünün bir sokağa giriyorsunuz karşınıza bir Osmanlı beyefendisi, bir sokakta Peyami Safa ile bir sokakta Yahya Kemal ile karşılaşıyorsunuz" dedi.

"Ciddi bir emek saf edeceğimizi beyan etmek istiyoruz"
Fatih ilçesinin önemli bir yerde olduğunu ve bunun için çok ciddi bir emek saf ettiklerini vurgulayan Başkan Turan, "Fatih, İstanbul diye anlatılan minareleriyle doğasına övgüler dizen İstanbul’dan başkası değildir. Bizlerde bu noktada Fatih İstanbul’dur noksanıyla oluşturduğumuz kültür Sanat hem mekansal hem de içerik olarak yeni bir yola gireceğimizi ve bu konuda ciddi bir emek saf edeceğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu kapsamda İstanbul’u seven, düşünen, araştıran, gezen çizen, besteleyen herkese bir kere daha teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi

Fatih Belediyesi 2019-2020 Kültür sanat sezonunu konserle start verdi
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