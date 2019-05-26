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Fatih Belediyesi'nden sokak iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 00:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Fatihli hemşehrilerimden, komşularımdan Binali Yıldırım başkanımıza büyük bir destek istiyorum. İstanbul'da her şey Binali Yıldırım'la daha güzel olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Fatihli hemşehrilerimden, komşularımdan Binali Yıldırım başkanımıza büyük bir destek istiyorum. İstanbul'da her şey Binali Yıldırım'la daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda kurulan iftar sofrasında yaklaşık 8 bin kişi bir araya geldi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

İftar sonrası vatandaşları selamlayan ve 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul için büyük bir şans olduğunu söyledi. Kaya, "Fatihli hemşehrilerimden, komşularımdan Binali Yıldırım başkanımıza büyük bir destek istiyorum. İstanbul'da her şey Binali Yıldırım'la daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

- "Çukurbostan dün olduğundan çok daha güvenli bir yer olacak"

Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nın daha güvenilir bir yer olması için çalıştıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da şöyle konuştu:

"Fatih'te belediye başkanlığı yapmayı, milletimize hizmet etme imkanı bulduğum için bunu büyük bir şeref olarak kabul ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu alan geçmişte çok kısıtlı bir kesim tarafından kullanılıyordu. Burası, önceki belediye başkanımızın gayretleri ile halkımız tarafından kullanılan bir alan haline geldi. Bu parkları fırsat buldukça ziyaret ediyor, komşularımızla görüşüyorum. Çukurbostan bundan sonra dün olduğundan çok daha güvenli bir yer olacak. Mutlaka altını çizerek söylüyorum. Yüzde yüz güvenli bir yer olacak burası. Çocuklarımız ve hanımefendiler buraya girdiğinde hiçbir güvenlik endişesi yaşamayacaklar."

Turan, alanda bulunanlara bir müjde vermek istediğini anlatarak, "Burada uzun yıllardır boş bekleyen Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na ait bir binamız var. Vakıf, binalarını bayram sonrası 25 yıl kullanım hakları olmasına rağmen bu haklarından feragat ederek belediyemize teslim edecekler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaya ve Turan, vatandaşlara 3 bin paket dondurma ikramında bulundu.

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