Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu nasıl? Fatih Beyazıt’t yaralan polis memuru kimdir?

Fatih'in Beyazıt ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis yaralandı. Çıkan haberler sonrası vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu nasıl? Fatih Beyazıt’ta yaralan polis memuru kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
İstanbul'un Fatih ilçesinde polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandığı bilgisi aktarıldı.
Olayda bir polis memuru yaralandığı öğrenilirken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavgada 1 sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.
Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum