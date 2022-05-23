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Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu nasıl? Fatih Beyazıt’t yaralan polis memuru kimdir?

23.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberinin ardından Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu nasıl? Fatih Beyazıt’ta yaralan polis memuru kimdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fatih'in Beyazıt ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis yaralandı. Çıkan haberler sonrası vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu nasıl? Fatih Beyazıt’ta yaralan polis memuru kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

FATİH BEYAZIT'TA SİLAHLI ÇATIŞMADA YARALANAN POLİSİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul'un Fatih ilçesinde polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandığı bilgisi aktarıldı.

Olayda bir polis memuru yaralandığı öğrenilirken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Beyazıt’ta silahlı çatışmada yaralanan polisin sağlık durumu nasıl? Fatih Beyazıt’t yaralan polis memuru kimdir?

FATİH BEYAZIT'TA SİLAHLI ÇATIŞMADA YARALANAN POLİS KİMDİR?

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavgada 1 sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

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polis Fatih
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