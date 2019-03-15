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Fatih Camii'nde Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

YENİ  Zelanda'da yaşanan terör saldırıları Fatih Camii'nde protesto edildi.

Gülseli KENARLI -Can EROK - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) YENİ Zelanda'da yaşanan terör saldırıları Fatih Camii'nde protesto edildi. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından, cami avlusunda toplanan aralarında Mazlum-Der, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve HÜDAPAR üyelerinin de olduğu gruplar Yeni Zelanda'daki terör saldırıları için protesto eylemi düzenledi.

İlk olarak Mazlum-Der Başkanı Ramazan Beyhan, Yeni Zelanda'daki saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için dua okudu. Beyhan'ın ardından konuşan HÜDAPAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Seyfullah Sevi, dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik saldırıların olduğu bir dönemde Yeni Zelanda'dan gelen haberle Müslümanların kahrolduğunu söyledi. Yeni Zelanda'daki terör saldırısının Christchurch kentinde ve Cuma namazı sırasında gerçekleştiğini hatırlatan Sevi, şöyle konuştu:

"Saldırılarda, onlarca kardeşimiz şehit edildi ve onlarcası da yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren caniler bu katliamı bütün dünyanın gözü önünde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze değin İslami değerleri hiçe sayan, İslam'a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler bugün yine aynı küstahlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür saldırıların gerçekleşmesinin en temel sebeplerinden biri idarecilerin İslamafobi çalışmalarına göz yummalarıdır. İslam'a ve onun kutsallarına yapılan saldırılar 'özgürlük' çerçevesinde değerlendirildiği müddetçe bu tür saldırılar devam edecektir." dedi.

Gruplar yapılan açıklamaların ardından buradan ayrıldı.

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