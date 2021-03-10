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Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli? Fatih Çıtlak hoca evli mi?

10.03.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli? Fatih Çıtlak hoca evli mi?

Fatih Çıtlak, en son sosyal medya üzerinden yaptığı sevap ve günahlar hakkında konuşmaları ile gündeme gelmişti. Bugün, Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili olması sebebi ile birçok Müslüman ibadetlerini gerçekleştirecek. Televizyonda dini özel yayınları araştıranlar, Fatih Çıtlak ismiyle karşılaştı. Vatandaşlar arama motorları üzerinden, “Fatih Çıtlak kim, kaç yaşında ve nereli?” sorularını araştırdı. Peki, Fatih Çıtlak kim? Fatih Çıtlak kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarında bu gece saat 23.30’da M.Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel programı yapacak olan Çıtlak, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak kaç yaşında ve nereli? Tüm detaylarıyla haberimizde…

FATİH ÇITLAK KİMDİR?

Asıl ismi Mehmet Fatih Çıtlak’tır. Çıtlak, 1967 yılında İstanbul‘da doğdu. Liseyi, Fatih İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde Arapça ve İslâmî ilimler eğitimini tamamladı.

Mehmet Fatih Çıtlak, İslâm tarihi ve tasavvuf konularında birçok radyo ve televizyon programı yaptı. Konuşmacı olarak sempozyum, panel ve konferanslara katıldı. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyet olarak kaydedilmiştir.

Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulundu.

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İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği’nin kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi’de bulunan İş ve Kültür Derneği’nde Osmanlıca ve hat derslerine iştirak eden Mehmet Fatih Çıtlak, pek çok ilmi çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmet Fatih imzasıyla yazmaktadır.

Mehmet Fatih Çıtlak, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın oğlu Bilal Erdoğan‘ın eşi Reyyan Uzuner’in dayısıdır.


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