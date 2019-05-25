Fatih Çukurbostan’da iftar heyecanı

Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda yapılan iftar programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım” dedi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam farklı bir mahallede kurulan Fatih Belediyesi iftar sofraları, bu defa Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda kuruldu. Binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarken, Ramazan’ın huzurunu birlikte yaşadı. 25 bin metrekare alanda kurulan iftar sofrasında 8 bin kişi oruçlarını açtı. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

“Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım”

İftar programında konuşma yaparak 23 Haziran seçimlerine değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Sevgili komşularım, hemşerilerim; Fatih’te bize büyük bir deste verdiniz. Ergün Turan Başkanı, sizlerin verdiği güçlü destekle belediye başkanı olarak seçtik. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor. Ne için yenileniyor çünkü sandık başında büyük bir usulsüzlük yapıldı. Binali Yıldırım’ın oyları 29 binden aradaki farkın 13 bine düşmesi demek, 16 bin Binali Yıldırım’ın oyu başka hanelere yazılmış olması demek. Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım. Eğer ki bu oylar başkalarının hesabına yazılmamış olsaydı. Sadece sandıkların yüzde 10’u açıldı ve arada ki fark 29 binden 13 binlere düştü. Yani 16 bin kapandı. Eğer bu sandıkların yüzde yüzü açılsaydı ve yeniden sayılmış olsaydı sonuç sizce nasıl olacaktı. Çok açık çok net. Bu ülkeye Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış ve İstanbul’a, ülkemize kazandırmış. Avrasya Tüneli’ni, 3’üncü köprüyü, 3’üncü havalimanı gibi medya projeleri yapmış bir projeci, icraatı bilir aday Binali Yıldırım sizlerin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı oldu” dedi.