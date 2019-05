Fatih Çukurbostan’da iftar heyecanı

Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda yapılan iftar programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bu seçimde mağdur arayan varsa bir mağdur var, o da Binali Yıldırım” dedi. Ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam farklı bir mahallede kurulan Fatih Belediyesi iftar sofraları, bu defa Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda kuruldu. Binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarken, Ramazan’ın huzurunu birlikte yaşadı. 25 bin metrekare alanda kurulan iftar sofrasında 8 bin kişi oruçlarını açtı. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

“İstanbul’da her şey eskisinden daha güzel olacak”

Binali Yıldırım’ın İstanbul için büyük bir şans olduğuna değinen Fatma Betül Sayan Kaya, “Ben İstanbul’un geleceği için buradaki evlatlarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın çok daha güzel çok daha huzurlu bir İstanbul’da yaşaması için Binali Yıldırım başkanımızı İstanbul için büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum sizler dualarınızla ve vereceğiniz desteklerle İstanbul’a Binali Yıldırım’ı başkan seçeceksiniz. İstanbul’da her şey eskisinden daha güzel olacak. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olduğunda çöp, çukur ve çamur içerisinde bir İstanbul vardı. AK Parti’nin belediyecilik anlayışıyla İstanbul’u bugünlere getirdik. Çok güzel hizmetler yaptık. Ama artık İstanbul Dünya’nın en gözde şehirlerinden biri. Fatihli hemşerilerimden, komşularımdan Binali Yıldırım başkanımıza büyük bir destek istiyorum. İstanbul’da her şey Binali Yıldırım’la daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.