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  4. Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

20.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'te 2 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama daha oldu" dedi.

Fatih'teki yangın saat 11.00 sıralarında Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı'nda meydana geldi.

ALEVLER BİNAYI KAPLADI

2 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

EKİPLER KURTARDI

Ekipler, yanan dairede kaldığı öğrenilen 3 yabancı uyruklu kişiyi kurtararak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahallelilerin panik yaşayarak sokağa döküldüğü görüldü. Yangın vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi.

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"İLK ÖNCE CAMLAR PATLADI"

Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "Biz dışarı çıktığımızda yavaştan yanıyordu. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama daha oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Bizi dışarıya çıkardılar. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" dedi.

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(DHA)

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