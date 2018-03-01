'Fatih' dizisinin kadrosu dudak uçuklattı!

Kadroyu görenler "Reytingleri alt üst edecekler." demeden edemedi.
'Fatih' dizisinin kadrosu çok iddialı geliyor
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Aylardır merakla beklenen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği "Mehmed Bir Cihan Fatihi" için geri sayım başladı.
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KADRODA YER ALAN İSİMLERİN HEPSİ BİRBİRİNDEN BAŞARILI
Dizide, Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.
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İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki oyuncuların rolleri:
Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
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Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
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Gürkan Uygun Delibaş'ı oynayacak.
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Büşra Develi Eleni karakterine hayat verecek.
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Ertan Saban İmparator Konstantin'i canlandıracak.
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Hazal Filiz Küçükköse, Melike karakterine hayat verecek.
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İsmail Demirci Şehzade Orhan rolünde olacak.
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Gülbahar karakterini ise Sedef Avcı canlandıracak.
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Funda Eryiğit, Evdoksiya rolünde olacak.
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Leyla Tanlar ise Esleme karakterini canlandıracak.
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