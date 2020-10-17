Fatih Emniyeti dilenci ve seyyar satıcılara whatsapp ile çözüm buldu

İstanbul’un en turistik yerlerinden Fatih’te dilenci, sahte parfümcü ve hanutçuların turistleri rahatsız etmesi üzerine Fatih Emniyeti ve esnaf whatsapp grubunda buluşarak soruna çözüm buldu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, otelcilerin ve esnafın yer aldığı bir whatsapp grubu kurdu. Esnaf, turistleri rahatsız eden seyyar satıcıların, dilencilerin ve hanutçuların fotoğraflarını bulundukları yerle birlikte whatsapp grubunda paylaşıyor. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de harekete geçerek olay yerinde müdahalede bulunuyor. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzerine emniyete götürülürken turistlerin de bu durumdan duyduğu rahatsızlık giderilmiş oluyor.

“Esnafın ve bizim de olduğumuz whatsapp grubu kurduk”

İstanbul’da Fatih ilçesinin en çok turist çeken ilçelerden biri olduğunu aktaran ekip amiri Ali Cantekin, “Günlük nüfus yoğunluğu 3-4 milyonu bulabilmektedir. Turistler Fatih ilçesine akın etmekte. Son zamanlarda esnaflarımız tarafından, vatandaşlarımız tarafından aşırı derecede turistlere karşı zorla parfüm satanlar, turistleri görüp dilenenler ve hanutçularla alakalı aşırı şikayet almaktaydık. Bununla alakalı ilçe müdürümüz başkanlığında çalışma yaptık. Esnaflarla toplantı yaptık. Yeni bir ekibin kurulduğunu dilenci, hanutçu ve parfüm satıcılarına yönelik ekip kurulduğunu söyledik. Esnafın ve bizim de olduğumuz whatsapp grubu kurduk. Çünkü esnafımız bunları görüyor ama anında müdahale zor oluyor. Onlar ihbarı iletiyor. Ben de ekibime iletiyorum. Onlar da geçip anında müdahale ediyor” dedi.