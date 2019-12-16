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Fatih Erbakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şehitlere saygı", "Beyaz yürüyüş" ve "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erbakan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in Gelibolu'da çektiği "Şehitlere saygı" başlıklı fotoğrafa oy veren Erbakan, Çanakkale'nin Türkiye için büyük bir önemi olduğunu söyledi.

Erbakan, "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "Spor" kategorisinde de aynı muhabirin "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını seçti.

Doğru haber almanın insanların en temel haklarından olduğunu ifade eden Erbakan, "Anadolu Ajansı'nın yaptığı çalışmalar çok büyük önem kazanıyor. Milletimizi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden doğru bir şekilde haberdar etmesi, bilgilendirmesi Anadolu Ajansı'nın en önemli fonksiyonlarından bir tanesidir." dedi.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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