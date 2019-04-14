Fatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2002 yılında sadece vatandaşın bireysel olarak bankalara borcunun 6 milyar lira olduğunu belirterek, "2018 yılına gelindiğinde 550 milyar liraya çıkıyor. Bu, bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış demek. Bu tam bir felakettir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Fatih Erbakan, Andımız tartışmalarının kimseye bir fayda getirmeyeceğine değinerek,"Türkiye'mizde uzun zamandan beri bir Andımız tartışması sürüp gidiyor. Bu Andımız'ı okusak mı, okumasak mı aylardan beri bu tartışmaların içerisindeyiz. Biz milli görüş olarak ne diyoruz; ey benim değerli kardeşim, ey 82 milyon memleket evladı, sen dış güçler tarafından sömürüldükten sonra, işsizliğe, fakirliğe, açlığa mahkum edildikten sonra firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline getirildikten sonra kardeş kanı aktıktan sonra, terör alıp başını gittikten sonra, ne mutlu Türk'üm desen ne olur, ne mutlu Kürt'üm desen ne olur? Biz insanlarımızın ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürt'üm, ne mutlu Arap'ım diyerek değil; biz insanımızın ne mutlu çalışacak işim var, ne mutlu huzur içinde yaşayacak vatanım var, ne mutlu kimseye muhtaç olmadan evimi geçindirecek gelirim var diyerek mutlu olmalarını sağlayacağız. Asıl mutluluk budur." dedi.