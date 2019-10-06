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Fatih Erbakan: CHP, genetik özelliğini yerine getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek, "Bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine getiriyor" dedi.  Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Teşkilatı'nın 1'inci Kongresi, kentteki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek, "Bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine getiriyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Teşkilatı'nın 1'inci Kongresi, kentteki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında bizim konuşmalarımız Hazreti Ömer, icraatlarımız Turist Ömer olmayacak. Laf üretmeyeceğiz, hikaye anlatmayacağız. Yıllar boyunca bizden öncekileri suçlayıp, onların yaptıklarını anlatmakla vakit harcamayacağız. 31 Mart, 23 Haziran seçimlerinden sonra biz şöyle bir şey söyledik; 'Millet AK Parti'yi cezalandırmak için CHP'li adayları seçti şimdi de CHP'li belediye başkanları milleti cezalandırmak için kolları sıvayacak'. İşte bizim dediğimiz gerçekleşiyor. İstanbul'da yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarının yaptıkları; Küçükçekmece Belediyesi 19 Eylül'de yayımladığı genelgeyle belediye personeline 'Sakal bırakamazsınız' demeye kalkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı kanunun kılık kıyafet hükümlerine uymayanlar hakkında disiplin soruşturması açılacağını ifade ediyor. Bu bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine getiriyor" diye konuştu.

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