HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından bizzat görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanını tebrik ettiğini söyleyen Erbakan, görüşmeye ilişkin diğer detayları da açıkladı.

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu

Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını değerlendirdi.

Erbakan “Hak yerini bulmuştur, olması gereken olmuştur. Bu sebeple de başta Necmettin Erbakan Hocamız olmak üzere yıllar boyunca bu konuyu gündeme getiren, milletimizin bilinçlenmesine ve farkındalık oluşmasına vesile olan bütün ismini sayamadığımız geçmişlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

"ERDOĞAN İLE BİZZAT GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karar sonrası telefonda görüştüğünü belirten Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya’nın açılışıyla ilgili aynı akşam bizzat telefon açarak teşekkürlerimi ve tebriklerimi ilettim. Çünkü tabiki zemin hazırlandı, bu noktaya gelindi.” dedi.

Konuşmanın detaylarını da paylaşan Erbakan şu ifadeleri kullandı;

"ERDOĞAN, 'ERBAKAN HOCAMIZIN HAYALİYDİ, BİZE NASİP OLDU' DEDİ"

"Kendisine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sundum. 'Çok tarihi ve manevi bir adım atıldı. Siz de vesile oldunuz, bu adımı attınız, teşekkürler ediyorum, ellerinize sağlık. Bu adım İslam alemine hayırlar getirsin', dedim. Kendisi de dedi ki, 'Rahmetli Erbakan Hocam ile ben, ‘Ayasofya açılsın’ mitinglerinde hemen arkasındaydım. Orada bulunuyordum.' dedi. O zaman da sayın Cumhurbaşkanımız Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları’nda görev yapıyordu. ‘Erbakan Hocamız’ın en büyük hayaliydi, bize nasip oldu. Biz de bundan dolayı bahtiyarlık duyuyoruz.’ dedi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa ettiHDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti
Kızamık: Nedenleri, belirtileri, tedavisiKızamık: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti (Tuma Çelik kimdir, neden istifa etti?)

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Özgür Özel, Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıkladı

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girdiğini iddia ettiği kişilerin listesini yayınladı

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

İbrahim Kalın'a CNN International'da Ayasofya sorusu!

İbrahim Kalın'a CNN International'da Ayasofya sorusu!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Meclis'te dört parti ortak bildiriyle Ermenistan'ın saldırısını kınadı

Meclis'te 4 partiden ortak bildiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.