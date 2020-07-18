Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu

Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını değerlendirdi.

Erbakan “Hak yerini bulmuştur, olması gereken olmuştur. Bu sebeple de başta Necmettin Erbakan Hocamız olmak üzere yıllar boyunca bu konuyu gündeme getiren, milletimizin bilinçlenmesine ve farkındalık oluşmasına vesile olan bütün ismini sayamadığımız geçmişlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

"ERDOĞAN İLE BİZZAT GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karar sonrası telefonda görüştüğünü belirten Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya’nın açılışıyla ilgili aynı akşam bizzat telefon açarak teşekkürlerimi ve tebriklerimi ilettim. Çünkü tabiki zemin hazırlandı, bu noktaya gelindi.” dedi.

Konuşmanın detaylarını da paylaşan Erbakan şu ifadeleri kullandı;

"ERDOĞAN, 'ERBAKAN HOCAMIZIN HAYALİYDİ, BİZE NASİP OLDU' DEDİ"

"Kendisine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sundum. 'Çok tarihi ve manevi bir adım atıldı. Siz de vesile oldunuz, bu adımı attınız, teşekkürler ediyorum, ellerinize sağlık. Bu adım İslam alemine hayırlar getirsin', dedim. Kendisi de dedi ki, 'Rahmetli Erbakan Hocam ile ben, ‘Ayasofya açılsın’ mitinglerinde hemen arkasındaydım. Orada bulunuyordum.' dedi. O zaman da sayın Cumhurbaşkanımız Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları’nda görev yapıyordu. ‘Erbakan Hocamız’ın en büyük hayaliydi, bize nasip oldu. Biz de bundan dolayı bahtiyarlık duyuyoruz.’ dedi."

