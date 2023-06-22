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Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama! 'Faizden kurtulmanın yolu...'

22.06.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faizden kurtulmanın yolunun politika faizini düşürmekle olmayacağını ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, borçlanmanın önlenmesi gerektiğini belirterek “Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz" dedi.

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama! 'Faizden kurtulmanın yolu...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük’te bir restoranda muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Erbakan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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"BU SONUÇ 4,5 SENEDEN BERİDİR ÇALIŞAN TEŞKİLATIMIZIN ALIN TERİYLE ELDE EDİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Erbakan, kendi alın terleriyle 5 milletvekilini Meclise göndermeyi başardıklarını ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi, yüzde 3’e yakın oy oranı ve 1 milyon 529 bin oy ile 5 tane milletvekilini kendi alnının teriyle meclise göndermeyi başarmıştır. Bazı partilerin yaptığı gibi, bazı partilerin listelerinden, başka partilerin gücüyle değil, kendi listesiyle bu sonucu elde etmiştir. Hazine yardımıyla, dış güçlerin desteğiyle, medya gücüyle, holding patronlarının desteğiyle, cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bu sonucu elde etmedik. Bu sonuç 4,5 seneden beridir çalışan teşkilatlarımızın alın teriyle elde edildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en dinamik, en hızlı büyüyen en canlı partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazananı olduğunu ortaya koymuştur” diye konuştu.

Erbakan, “Daha önce söylemlerimizle, projelerimizle, istikametimizle, siyaset anlayışımızla partimizin Milli Görüşü temsil ettiğini ifade ediyorduk. Ancak milletimizin desteği ve teveccühü de Milli Görüş’ün temsilcisinin Yeniden Refah partisinin olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.

DİKKAT ÇEKEN FAİZ AÇIKLAMASI

Fatih Erbakan, faizden kurtulmanın yolunun politika faizini düşürmekle olmayacağını, borçlanmanın önlenmesi gerektiğini belirtti. Erbakan, “Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz. Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Belediyelerde ve merkezi hükümette de mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir. Kamuda ise israf üst seviyede. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Yap, işlet, devret modelindeki haksız kazançların israfının önlenmesi lazım. Kaynak üretirken zamla ve vergi ile millete yük yükleyerek veya devletin milletin varlıklarını yok ederek değil. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi lazım. Devletin görevi sadaka dağıtmak değildir. Kömür, gıda yardımı, erzak paketi dağıtmak değildir. Devletin görevi muhtaç haldeki insanları o muhtaç durumdan kurtaracak adımları atmaktır” diye konuştu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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