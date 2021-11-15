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  4. Fatih Erbakan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var

15.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herhangi bir ittifak içinde yer almak istemediklerini belirterek, “Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var" dedi.

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kütahya’daki programının ikinci gününde, Saman Pazarı ve Ulu Camii çevresi esnafıyla buluştu.

Erbakan, gazetecilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarını sorması üzerine, "Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. İnşallah, nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu. Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde, 'İki ittifakta da yer almasanız en iyisi olur' diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde" dedi.

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ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücretin Türkiye'ye yakışmadığını söyleyen Erbakan, "Projelerimiz hazır. Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız, 81 ilimize 634 projemiz var. Bunları gerçekleştirip milletimizi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asgari ücretin durumu maalesef malum. Şu an açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bu tabi Türkiye’ye yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.

DHA

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