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Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! 2028'i işaret etti

12.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Partimiz bu seçimdeki başarısını 9 ay sonra yapılacak olan 2024 yerel seçimlerinde daha da yukarıya taşıyacak" diyen Erbakan, "Çıtayı daha da yukarıya çıkartacağız ve 2028 seçimlerinde partimizi iktidara taşıyacağız" dedi.

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! 2028'i işaret etti

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kartal İlçe Binası’nda, ilçe teşkilatı ziyareti ve yerel basın ile kahvaltı buluşması yaptı. Seçimlere dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

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"YRP SEÇİMLERİN KAZANAN PARTİSİ OLMUŞTUR"

Seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erbakan, “Hem 28’inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hem de yeni kabinemize ve sayın cumhurbaşkanımıza hayırlı hizmetler diliyorum. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu üzerinden belirleyici etkiye sahip olan Yeniden Refah Partimiz, yüzde 3’e yakın bir oy almış ve 5 milletvekiliyle seçimlerin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olmuştur. Bu başarıyla 21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü Yeniden Refah Partisi'yle yeniden meclise taşımak nasip oldu. Milli görüşü meclise taşıyan aziz milletimize ve bütün gayretlerini gösteren ve fedakarlık yapan teşkilatlarımıza da bir kez daha ayrıca teşekkürler ediyoruz. Partinin kendi listelerinden ve alın teriyle çıkartmasından ötürü partimizden çıkan 5 milletvekili, çok büyük önem teşkil ediyor. Bir başka partinin listesinden, bir başka partinin oyuyla, seçmeniyle değil, kendi seçmeniyle, kendi oyuyla bu başarıyı göstermiştir” şeklinde konuştu.

"YENİDEN REFAH GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

“4,5 sene gibi kısa bir süre içinde rakiplerimizin sahip olduğu pek çok imkândan yoksul olmamıza rağmen ilk girdiğimiz seçimde böyle bir sonucun alınması son derece önemli. Biraz evvel ifade ettiğim gibi seçimlerin kazanan partisi Yeniden Refah Partisi olmuştur. Türkiye siyasetinde artık kimsenin görmezden gelemeyeceği Yeniden Refah gerçeği ortaya çıkmıştır. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki belirleyici rolü partimiz açısından son derece önemlidir. Yeniden Refah Partisini meclise taşıyan milletimize teşekkür ederken milletvekili çıkarmaya muvaffak olduğumuz İstanbul'umuzun, Kocaeli'mizin ve Konya'mızın seçmenlerine de ayrıca hususi teşekkürler ediyoruz. Ve Türkiye'de yüzde 7 barajını aştığımız Karabük, Kütahya, Bingöl ve Malatya'daki seçmenlerimize de ayrıca en içten teşekkürlerimi sunuyoruz.”

Bu seçimin kazananlarının Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi olduğunun söyleyen Erbakan, “Kaydeden ise en başta Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı seçilmeye muvaffak olamamış ancak cumhurbaşkanı olacağım diye oyları sıfıra yakın 4 tane partiye bol keseden, korkak bir şekilde 2 grup kurulacak kadar sayıda 40 milletvekilini dağıtmıştır. Seçimin bir diğer kaybedenleri de HDP'dir, Yeşil Sol'dur. Yüzde 11’den, yüzde 8’e kadar oyları 3 puan gerilemiştir. Seçimin kaybedeni 7’li masadır çünkü bütün çabalarına rağmen milletimiz kendilerine teveccüh göstermemiş, geçit vermemiştir. Ve tabii masadaki 4,5 partinin oylarının neredeyse sıfır olduğu bu seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. CHP'nin oyu yüzde 23 küsürden 25’e gelmiştir. CHP oyunu kendisi hiç artırmasa bile bu dört tane partinin katkısı, 1,5 puan zor yapıyor. Muazzam harcamalar yapıldı, kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı oldu. İlla ki CHP'ye bir buçuk puan kendisi artırmıştır. Öyleyse bu 4 partinin katkısı aslında sıfırdır. Sıfır katkıyla da büyük bir kurnazlık sergileyerek 39 milletvekili çıkartmışlardır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkûmdur. Siyasette ancak milletin desteğiyle, milletin teveccühüyle bir yere gelinebilir. Millette karşılık olmaz, milletin desteği olmazsa başkalarını sırtından aldığınız milletvekilleriyle bir yere varabilmeniz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

"2028'DE PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

Seçimin sonuçlarını değerlendirmeye devam eden Erbakan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu seçimin bir diğer açık sonucu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye’de ne yaparsa yapsın yüzde 25’i geçemeyeceği gerçeğidir. Doğal olarak 21 senede yıpranmış bir iktidar ve bu kadar motive oldukları, kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yaptıkları bir seçimde dahi yüzde 25’i geçemedikleri bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Diğer yandan Yeniden Refah Partimizin de Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğu ortaya çıktı. Biz bunu daha önce Yargıtay'ın açıkladığı resmi üye sayılarıyla ifade ederek, ‘Üye kaydı bakımından Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir’ diyorduk şimdi artık almış olduğumuz oylar ve seçim sonucu ile bunu açık bir şekilde ortaya koyduk. 4,5 senede sıfırdan başlayıp bütün imkansızlıklara rağmen 1 milyon 529 bin oy almaya muvaffak olmuş ve Yeniden Refah Partimiz ve yüzde 3’e yakın son derece ciddi bir oyu elde etmiştir. Partimiz bu seçimdeki başarısını 9 ay sonra yapılacak olan 2024 yerel seçimlerinde daha da yukarıya taşıyacak. Bunun için teşkilatlarımız son derece heyecanlı ve motive olmuş bir şekilde çalışmalarına şimdiden başladı. Çıtayı daha da yukarıya çıkartacağız ve 2028 seçimlerinde de biraz evvel sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız.”

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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