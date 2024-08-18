Fatih Erbakan'dan 'erken seçim' çağrısı! O tarihleri işaret etti: 'İktidar da muhalefet de bunu düşünmeli'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ekol TV'de yayınlanan Armağan Çağlayan'ın 'Sorgusuz Sualsiz' isimli programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı erken seçim ile ilgili bir soruya yanıt veren Erbakan, ekonomi politikalarını başarılı bulmadığını söyleyerek seçim için tarih verdi.

"GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYA ŞAMPİYONUYUZ"

Erbakan şu ifadeleri kullandı:



"Bunun tartışılmasını istedik. Ekonomide Mehmet Şimşek başa geldi ve enflasyon yüzde 100 arttı. Faizler yüzde 8,5'tan yüzde 55 seviyesine geldi. Akaryakıt da yüzde 100 arttı. Kurlar yüzde 70 oranında arttı. Ekmek 4 liraydı şimdi 10 lira oldu. TÜİK enflasyonuyla bile Avrupa ve OECD birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde sadece Arjantin ve Suriye var. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. Bu göstergeler ortadayken bu ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu bir süre daha bu ekonomi yönetimine şans vermemiz gerektiğini söylemek çok doğru bir yaklaşım değil."

"2025 SONU VEYA 2026 İLKBAHARI"

"Bu gidişatla çok daha felakete gitme ihtimali yüksek. Bu nedenle 2025 sonu için veya 2026 ilkbaharı için bir erken seçim olmalı mı? İktidar da muhalefet de şapkayı önüne koymalı bunu tartışmalı düşünmeli. Seçimin de bir maliyeti var ama bir sıkıntıdan kurtulmak için de bir acı çekmek gerekiyorsa bir miktar ona da katlanmak zorunda kalacağız. "

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır