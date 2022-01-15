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Fatih Erbakan'dan muhalefete sert eleştiri: Bu iktidar gidecek de siz gelecekseniz, ne olacak?

15.01.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerini eleştirdi. Erbakan açıklamasında, "Malum muhalefete soruyoruz, 'Sizin ekonomide, politikada, dış politika, Güneydoğu konusunda, aile ve sosyal politikalar konusunda doğru düzgün bir projeniz var mı?' Hayır yok. Tam aksine elinizde iş batırma referansları var. O zaman bu iktidar gidecek de siz gelecekseniz, ne olacak?" dedi.

Fatih Erbakan'dan muhalefete sert eleştiri: Bu iktidar gidecek de siz gelecekseniz, ne olacak?

Partisinin "Anadolu Buluşmaları" programları kapsamında kente gelen Erbakan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Erbakan, burada partililere yönelik yaptığı konuşmada, mevcut muhalefet partilerini sert sözlerle eleştirdi.

"GECE GÜNDÜZ TUTTURMUŞLAR BİR SİSTEM DİYE"

Fatih Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gece gündüz tutturmuşlar bir sistem diye. 'Parlamenter sistem, parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, daha da güçlendirilmiş parlamenter sistem.' deyip duruyorlar. Gece parlamenter sistemle yatıyor, gündüz parlamenter sistemle kalkıyorlar. Bu muhalefet partilerinin başka bir şey konuştuğunu duyuyor musunuz?"

"DÜZGÜN BİR PROJENİZ VAR MI?"

Meselenin sistem değil zihniyet meselesi olduğunu vurguladıklarının altını çizen Erbakan, şöyle devam etti:

"Biz de diyoruz ki mesele sistem değil zihniyet meselesidir. Siz eğer Milli Görüş zihniyetine sahip olmazsanız, siz önce millet diyerek iktidara gelmezseniz, dünyanın en iyi sistemini de getirseniz bu milletin derdine derman olamazsanız. 'Asıl mesele zihniyet meselesidir.' diye her defasında söylüyoruz. Ve yine malum muhalefete soruyoruz, sizin ekonomide, politikada, dış politika, Güneydoğu konusunda, aile ve sosyal politikalar konusunda doğru düzgün bir projeniz var mı? Hayır yok. Peki daha önce iş başına gelip bu ülkeyi düze çıkardığınıza dair elinizde bir referansınız var mı? Hayır yok. Tam aksine elinizde iş batırma referansları var. O zaman bu iktidar gidecek de siz gelecekseniz, ne olacak?"

"GEÇMİŞTE TÜRKİYE'Yİ BATAKLIĞA SÜRÜKLEYEN ÖRNEKLER VAR"

Muhalefetin içinde geçmişte Türkiye'yi bataklığa sürükleyen örnekler ve isimler olduğunu anlatan Erbakan, "Malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duranlar var. 'Çok iyi oldu, hayırlı olsun.' diyenler var. Türkiye'yi Suriye'de bataklığa sürükleyenler var. Başörtülü bir milletvekili hanımefendiyi, 'Bunu dışarıya atın.' diyenler var. Ve bu durumu alkışlayanlar var." ifadelerini kullandı.

Erbakan, partisindeki ziyaretinin ardından İstanbul Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri yaptı ve 18 Temmuz Spor Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen divan toplantısına katıldı. (AA)

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