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Fatih Erbakan: Diğer muhalefet partilerine benzemeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

YENİDEN efah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler, diğer muhalefet partilerine benzemeyiz.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)- YENİDEN efah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler, diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Bizim anlayışımız 'Bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışı değil, 'Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıdır" dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Diyarbakır 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Özel bir toplantı salonunda gerçekleşen kongreye, Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal ve Cengiz Zor ile devlet eski bakanı Sacit Günbey ve çok sayıda davetli katıldı. Fatih Erbakan, yaptığı konuşmasında "Bizler, diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Bizim anlayışımız, 'Bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışı değil, 'Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıdır. Türkiyemiz aylardır süren çok yoğun bir seçim maratonunu geride bıraktı. 31 Mart 2019'da yerel seçimler yapıldı, tartışmalar geride kaldı. Bundan böyle önümüze bakacağız. Bundan böyle milletin derdine derman olmak için uğraşacağız. Bunun için de ülkemizin, milletimizin sorunlarını masaya yatıracağız " dedi.

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