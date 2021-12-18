Fatih Erbakan duyurdu! Milli Görüş hareketinin öncülerinden Ahmet Oğuz hayatını kaybetti

Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Erbakan paylaşımında "Milli Selamet Partisi döneminden itibaren tüm Milli Görüş partilerinde görev almış, eskimeyen Milli Görüşçüler’den, partimizin MKYK Üyesi Ahmet Oğuz ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, cennetinde buluştursun inşallah." ifadelerini kullandı.
Milli Selamet Partisi döneminden itibaren tüm Milli Görüş partilerinde görev almış, eskimeyen Milli Görüşçüler’den, partimizin MKYK Üyesi Ahmet Oğuz ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, cennetinde buluştursun inşallah. https://t.co/eiD6JGQtOa— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) December 17, 2021
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