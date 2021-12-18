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  4. Fatih Erbakan duyurdu! Milli Görüş hareketinin öncülerinden Ahmet Oğuz hayatını kaybetti

Fatih Erbakan duyurdu! Milli Görüş hareketinin öncülerinden Ahmet Oğuz hayatını kaybetti

18.12.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş partilerinde görev almış ve Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi olan Ahmet Oğuz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fatih Erbakan duyurdu! Milli Görüş hareketinin öncülerinden Ahmet Oğuz hayatını kaybetti

Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Erbakan paylaşımında "Milli Selamet Partisi döneminden itibaren tüm Milli Görüş partilerinde görev almış, eskimeyen Milli Görüşçüler’den, partimizin MKYK Üyesi Ahmet Oğuz ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, cennetinde buluştursun inşallah." ifadelerini kullandı.


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